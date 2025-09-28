Ανοιξε πυρ ο Καλλιάνος κατά μετεωρολόγων για την «τρομοκρατική πρόβλεψη» για πολύ ακραίο καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλιάνος με ανάρτησή του «αδειάζει» στεγνά συναδέλφους του για τρομοκρατικές προβλέψεις για τη Δυτική Ελλάδα! Ουσιαστικά, λέει πως η πλειοψηφία των συναδέλφων του επέλεξαν να τρομάξουν τον κόσμο γιατί αυτό πουλάει!!! Ολος ο κόσμος είχε τρομάξει με τις πολύ ακραίες προγνώσεις, οι φορείς ήταν σ’ επιφυλακή, το 112 χτύπαγε, αλλά τελικά ήταν απλώς μια συνηθισμένη κακοκαιρία…

Η ανάρτησή του: Συγγνώμη συμπολίτες μου. Δεν φταίμε όλοι. Σε αυτήν τη λεγόμενη «τρομακτική κακοκαιρία» που μας παρουσίασαν από πολλές πλευρές, επέλεξα να μη συμμετάσχω στο πανηγύρι του τρόμου. Δεν ανάρτησα προγνωστικά σχόλια στα social media. Έτσι και αλλιώς είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες η “ενημέρωση”. Περιορίστηκα αποκλειστικά στη δουλειά μου.

Στην πρόγνωση καιρού για το MEGA. Εκεί, με ήπιο και νηφάλιο λόγο, εξήγησα ότι πρόκειται για μια φθινοπωρινή μεταβολή με τοπικές καταιγίδες στα Επτάνησα και στα Δυτική ηπειρωτικά αλλά και τοπικές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Προφανώς και μπορεί να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, όπως συμβαίνει στον Πύργο. Είχα ενημερώσει εξάλλου για τη Δυτική Πελοπόννησο και τον Πύργο συγκεκριμένα. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα παραπάνω.

Είπα ξεκάθαρα ότι μπαίνουμε Οκτώβρη και ότι η παρουσίαση των πρώτων βροχών ως απειλή για τον πληθυσμό είναι ανεύθυνη. Και πράγματι η Δυτική Ελλάδα είχε από το πρωί πολύ πολύ άστατο καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Δυτική Πελοπόννησο. Έβρεξε και στα Επτάνησα και θα συνεχίσει να βρέχει τοπικά και αλλού.

Αυτό ήταν όλο. Ούτε εξωπραγματικό. Ούτε ακραίο. Ούτε συγκλονιστικό. Έχει ξανασυμβεί. Μια τυπική κακοκαιρία είναι από τα Δυτικά που κάθε φθινόπωρο και χειμώνα εμφανίζεται πραγματικά δεκάδες φορές. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος για άλλη μια φορά πανικοβλήθηκε. Όχι επειδή ο καιρός ήταν ακραίος, αλλά επειδή κάποιοι φρόντισαν να τον παρουσιάσουν έτσι.

Και τώρα ξεκινούν οι δικαιολογίες από τους “ειδήμονες”. Θα παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έβρεξε τόσο ή θα εμφανίσουν στοιχεία κάποιων σταθμών στην Ηλεία που σημειώθηκαν 73 χιλιοστά. Θα εμφανιστούν φωτογραφίες από κάποιο χωριό, επίσης στην Ηλεία, με ένα παγκάκι πεσμένο δίπλα σε φουσκωμένο ρυάκι.

Θα παρουσιαστούν εικόνες κεραυνών στο Ιόνιο ως «εντυπωσιακά ακραίες». Θα αναρτηθούν φωτογραφίες από μια ξεριζωμένη τριανταφυλλιά ή από μια σκεπή εγκαταλελειμμένου σπιτιού 150 ετών η καμινάδα της οποίας υποχώρησε. Μπορεί να δούμε και υδροστρόβιλους στα 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ζαχάρως, στο Ιόνιο. Και όλα αυτά θα ντυθούν με τίτλους περί τρομακτικών συνεπειών στις καλλιέργειες, στα νοικοκυριά και στην ίδια την οικονομία.

Η «συγκλονιστική κακοκαιρία» που έταξαν για όλη τη Δυτική Ελλάδα δεν θα έρθει όπως παρουσιάστηκε. Κι όμως κανείς δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Αντίθετα θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι έζησαν κάτι σκληρό και καταστροφικό. Θα ειρωνευτούν όσους δεν παρασύρθηκαν στη δραματοποίηση. Θα κρυφτούν προσωρινά και με την επόμενη μεταβολή θα αρχίσουν πάλι τα ίδια, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς υπευθυνότητα. Τα ίδια ουρλιαχτά. Την ίδια κινδυνολογία. Το ίδιο παραμύθι.

Αποτέλεσμα είναι να συμπαρασύρονται ακόμα και εγκυρότατες σελίδες, μετεωρολόγοι, μέσα ενημέρωσης, ακόμη και κρατικοί φορείς και Υπουργεία. Να μπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού για μια απλή φθινοπωρινή βροχή. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει τέλος. Θα συνεχιστεί.

Και στο τέλος ο πολίτης θα έχει κουραστεί, αν δεν έχει ήδη. Θα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και όταν όντως έρθει κάτι σοβαρό, κανείς δεν θα είναι προετοιμασμένος.

Και μην πει κάποιος ότι «οι πολίτες δεν κατάλαβαν καλά».

Δεν είναι έτσι. Μια χαρά κατάλαβαν ότι τους δώσανε σερβιρισμένο να καταλάβουν.

Απλώς, πουλάει ο τρόμος και κάποιοι τον εμπορεύονται. Χρόνια τώρα.

Υπάρχουν δεκάδες νάρκισσοι που κρύβονται πίσω από τη μάσκα της επιστήμης και εμφανίζονται ως αυθεντίες της «ορθής ενημέρωσης». Στην πραγματικότητα κάνουν ό,τι μπορούν για να ακουστεί το όνομά τους. Για να γραφτούν με μεγάλα γράμματα στις σελίδες του διαδικτύου.

Και κάθε φορά ο λογαριασμός έρχεται. Για τις ίδιες τις σελίδες. Για τους ίδιους. Για τα μέσα που παρασύρονται και δυστυχώς…για τους πολίτες.

Και τι μένει στο τέλος; Πολίτες που λένε «πάλι κουβά οι μετεωρολόγοι». Ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Οι υπεύθυνοι μαζί με τους θορυβώδεις. Οι έγκριτοι επαγγελματίες μαζί με τους ανεύθυνους.

Προσωπικά έχω αρχίσει να πλήττω. Είναι το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Η μέρα της Μαρμότας. Η επιστήμη της Μετεωρολογίας εξευτελίζεται. Αναρωτιέμαι πόσο ακόμη θα αντέξει. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι περισσότεροι βολεύονται και οι λιγότεροι προσπαθούν. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ έχει γίνει κανονικότητα.

Και στο τέλος τι θα μείνει ; Κάποιες σελίδες θα βγάλουν και τίτλους για δήθεν διαφωνίες. «Σκοτώνονται οι μετεωρολόγοι». «Καλλιάνος εναντίον μετεωρολόγων», «Μαλλιά – κουβάρια οι Μετεωρολόγοι – Δείτε γιατί», Όλα για τα κλικ. Κλικ, κλικ, κλικ…

Την Πέμπτη θα ξαναέρθει κακοκαιρία. Ετοιμαστείτε για τίτλους όπως :

– Συναγερμός από βροντές

– Σε κατάσταση “πολέμου” η χώρα λόγω των καταιγίδων

– Πανελλαδικό σφυροκόπημα

– Πνιγμός στο ίσιωμα

Και θα παρουσιάζονται χάρτες με αναλύσεις επί αναλύσεων και έκτακτα και τρόμος και φόβος και κολαστήρια. Όλοι στο πόδι.

Και κάποιοι θα προσπαθήσουν να ηρεμήσουν την κατάσταση. όσο μπορούν, διότι η “είδηση” θα έχει ταξιδέψει στα πέρατα του διαδικτύου…».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



