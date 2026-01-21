«Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, μετά την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
21 Ιαν. 2026 12:32
Pelop News

Την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις 12:00 το μεσημέρι της 21ης Ιανουαρίου 2026 η διέλευση όλων των οχημάτων από τη γέφυρα πραγματοποιείται κανονικά, χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες επέτρεψαν την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της Γέφυρας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το οποίο, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και σε συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Έργου, εφάρμοσε τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όπως επισημαίνεται, βασική προτεραιότητα από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου παραμένει η απρόσκοπτη σύνδεση των δύο πλευρών του Στενού, με απόλυτο σεβασμό στις συνθήκες οδικής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ