«Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων

Την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις 12:00 το μεσημέρι της 21ης Ιανουαρίου 2026 η διέλευση όλων των οχημάτων από τη γέφυρα πραγματοποιείται κανονικά, χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες επέτρεψαν την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της Γέφυρας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το οποίο, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και σε συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Έργου, εφάρμοσε τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όπως επισημαίνεται, βασική προτεραιότητα από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου παραμένει η απρόσκοπτη σύνδεση των δύο πλευρών του Στενού, με απόλυτο σεβασμό στις συνθήκες οδικής ασφάλειας.

