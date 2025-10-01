Ανοιξη: Εισέβαλαν σε σπίτι και χτύπησαν με ρόπαλα τους ενοίκους

Ο απόλυτος τρόμος για τετραμελή οικογένεια στην Ανοιξη. Συνελήφθη ένας εκ των δραστών άγριας επίθεσης.

01 Οκτ. 2025 9:55
Pelop News

Στόχος άγριας επίθεσης έγινε στην Ανοιξη, οικογένεια μέσα στο σπίτι της  το βράδυ της Τρίτης 1/10/2025.  Δύο άνδρες εισέβαλαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επιτέθηκαν στα μέλη της οικογένειας με ρόπαλα και μαχαίρια.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 86χρονος, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι. Οι δράστες επιτέθηκαν και στον 44χρονο γιο τους, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πρόσωπο, ενώ τον χτύπησαν στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν εκ των δύο δραστών, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που οργάνωσε την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο 31χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες.
