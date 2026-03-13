Ανοιξιάτικο σκηνικό μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας μετά

Σε ανοιξιάτικο μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις νύχτες να διατηρούν μια αισθητή ψύχρα. Η γενική εικόνα, τουλάχιστον έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, παραπέμπει σε σταθερές συνθήκες, χωρίς έντονα φαινόμενα σε πανελλαδική κλίμακα.

Η Παρασκευή 13 Μαρτίου βρίσκει τη χώρα με γενικά ήπιο καιρό, λίγες νεφώσεις και περιορισμένες τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές, ωστόσο τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν ότι από το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό θα αλλάξει, με περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και με σαφή τάση πτώσης της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι παραμένουν σχετικά ήπιοι, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εκτίμηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος περιγράφει ένα ήπιο καιρικό διάστημα με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές της εποχής και περιορισμένες βροχοπτώσεις έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Τα διαθέσιμα στοιχεία από τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τα ύψη βροχής παραμένουν χαμηλά τις επόμενες ημέρες, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σχετικής σταθερότητας.

Η ουσιαστική μεταβολή φαίνεται να τοποθετείται από τα μέσα προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Εκεί εντοπίζεται αυξημένη πιθανότητα για πιο οργανωμένες βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, με την τάση αυτή να διατηρείται έως και την επόμενη Κυριακή.

Παράλληλα, δεν διακρίνεται σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας μέχρι και την Τετάρτη, καθώς οι τιμές της θα παραμείνουν περίπου στα επίπεδα των τελευταίων ημερών. Για το διάστημα που θα ακολουθήσει, όμως, τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν σε πτωτική τάση, με το ενδεχόμενο ο υδράργυρος να κινηθεί και κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε ορισμένες περιοχές.

Η συνολική εικόνα, πάντως, παραμένει προς το παρόν περισσότερο ανοιξιάτικη παρά χειμωνιάτικη, με τη χώρα να βαδίζει σε ένα ήπιο καιρικό μοτίβο πριν από την αλλαγή που δείχνει να διαμορφώνεται στο δεύτερο μισό της νέας εβδομάδας.

