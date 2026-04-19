Ανοιξιάτικος ο καιρός με πρόσκαιρη αστάθεια, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ανοιξιάτικος αλλά με στοιχεία αστάθειας διαμορφώνεται ο καιρός σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, καθώς ηλιοφάνεια και νεφώσεις εναλλάσσονται, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή του Καστελλόριζου προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος, με περιορισμένες νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη. Στα δυτικά, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε επίπεδα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά μπορεί να φτάσει έως και τους 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή στροφή τους σε νότιους, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με μικρότερη ένταση.

Σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας, διαμορφώνοντας πιο καθαρές συνθήκες. Ωστόσο, η ανοιξιάτικη αστάθεια θα συνεχίσει να προκαλεί τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις να εμφανίζονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση και σταδιακή στροφή τους σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται, φέρνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν προς το απόγευμα, οπότε ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ηλιοφάνεια και λίγες έως καθόλου νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ξεκινώντας από περίπου 12 βαθμούς Κελσίου τις πρωινές ώρες και φτάνοντας έως τους 24 με 25 βαθμούς το μεσημέρι, πριν υποχωρήσει εκ νέου το βράδυ. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα διατηρηθεί ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις.

Αύριο Δευτέρα και την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, ωστόσο από την Τετάρτη αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας, με περισσότερες βροχές και πιθανότητα καταιγίδων σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις μέσα στην εβδομάδα, με τάση πτώσης προς τα μέσα αυτής, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν εκ νέου σε βόρειους, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

