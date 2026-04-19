Ανοιξιάτικος ο καιρός με πρόσκαιρη αστάθεια, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση για την Πάτρα
Ανοιξιάτικο σκηνικό με πρόσκαιρη αστάθεια στα ηπειρωτικά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου 2026. Πότε αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα
Ανοιξιάτικος αλλά με στοιχεία αστάθειας διαμορφώνεται ο καιρός σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, καθώς ηλιοφάνεια και νεφώσεις εναλλάσσονται, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή του Καστελλόριζου προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος, με περιορισμένες νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη. Στα δυτικά, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία διατηρείται σε επίπεδα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά μπορεί να φτάσει έως και τους 23 βαθμούς.
Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή στροφή τους σε νότιους, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με μικρότερη ένταση.
Σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας, διαμορφώνοντας πιο καθαρές συνθήκες. Ωστόσο, η ανοιξιάτικη αστάθεια θα συνεχίσει να προκαλεί τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα διατηρηθεί ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις μέσα στην εβδομάδα, με τάση πτώσης προς τα μέσα αυτής, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν εκ νέου σε βόρειους, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ στα πελάγη.
