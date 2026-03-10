Ανοιξιάτικος παραμένει ο καιρός μέχρι το Σάββατο, πού θα φτάσει η θερμοκρασία, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ανοιξιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα έως και το Σάββατο, με τις περισσότερες περιοχές να απολαμβάνουν γενικά αίθριο ουρανό και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Νεφώσεις προβλέπονται σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στην Εύβοια και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η θερμοκρασία θα φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 19 βαθμούς.

Ειδικότερα θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 12 βαθμούς

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 2 έως 16-17 βαθμούς

στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς

στη Θεσσαλία από 2 έως 14 βαθμούς

στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 6 έως 16-17 βαθμούς

στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς

στα Επτάνησα από 7 έως 16-17 βαθμούς

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16 βαθμούς

στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-18 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Στην Πάτρα προβλέπονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με διαστήματα αραιής συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Πού αναμένονται τοπικές βροχές

Αύριο Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις σε περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας καλές, αν και κατά διαστήματα θα εμφανίζονται νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Πρόσκαιρη μεταβολή το Σάββατο

Το Σάββατο αναμένεται γενικά καλός καιρός, ωστόσο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις των προγνωστικών μοντέλων, πιο αξιόλογες αλλά σύντομης διάρκειας βροχοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας.

