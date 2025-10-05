Αντ. Κατσίκης: «Ιδανικός Αγώνας, η διαδρομή έχει πολλά προνόμια»

Λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, ένας από τους κορυφαίους ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμους της περιοχής, ο Αντώνης Κατσίκης μίλησε για τον Αγώνα.

Έχοντας τερματίσει σε πάνω από 30 μαραθώνιους και με ρεκόρ στα 2.51’, αλλά και με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης», τόνισε: ««Πρόκειται για μία διοργάνωση που έχει γιγαντωθεί, με χιλιάδες δρομείς. Προσωπικά θα τη στηρίξω ως εθελοντής με τις απαιτήσεις να είναι πολλές, οι ανάγκες περισσότερες και χρειάζονται πολλοί εθελοντές για να κυλήσουν όλα ομαλά. Το δύσκολο είναι να βρεθούν οι πόροι για να στηριχτεί μία τέτοια ερασιτεχνική διοργάνωση, την οποία έχει πάνω από όλα, ανάγκη την τοπική κοινωνία».

Ο Αντώνης Κατσίκης μίλησε για τη διαδρομή αλλά και την ανάγκη τέτοιων δράσεων: «Η διαδρομή έχει πολλά προνόμια. Είναι εντελώς επίπεδη, δίπλα στη θάλασσα και απλώνεται σε όλη την παράκτια ζώνη. Ο δρομέας στο ένα χέρι βλέπει τον ιστό της πόλης και στο άλλο, τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, τις απέναντι ακτές, τη Γέφυρα, την Πλαζ. Με δεδομένες τις θερμοκρασίες της εποχής, και το ότι διεξάγεται βράδυ, είναι ιδανικός Αγώνας! Μπορεί να προσελκύσει κι άλλους, να μεγαλώσουν τα νούμερα, κύρια δε, να φέρουμε νέο κόσμο στον αθλητισμό και στο δρομικό κίνημα. Μετά τον κορονοϊό έχει αλλάξει αρκετά η αθλητική μας παιδεία. Τέτοιες δράσεις γίνονται όλο και πιο αποδεκτές. Η Πάτρα είναι η πόλη των μαραθωνίων, έχουμε, θυμίζω, και τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο κάθε Απρίλη, ενώ ο Φειδιππίδης διοργάνωσε πρόσφατα τον 1ο παράκτιο με επίκεντρο τα Βραχνέικα. Στο τέλος μένει η χαρά του να βλέπεις ικανοποιημένα πρόσωπα στον τερματισμό. Να φωτογραφίζονται, να μοιράζονται τις στιγμές στα social media, να το επικοινωνούν»!

