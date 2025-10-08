Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα

Αισιοδοξία επικρατεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καθώς Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν λίστες με ομήρους και κρατούμενους, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
08 Οκτ. 2025 12:04
Pelop News

Ο Ταχίρ Αλ-Νούνου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι διαπραγματευτές της οργάνωσης και του Ισραήλ αντάλλαξαν καταλόγους με κρατούμενους και ομήρους που θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι, εφόσον υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι οποίες διεξάγονται στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για θετική έκβαση, τονίζοντας ότι η Χαμάς έχει επιδείξει «την απαραίτητη θετική διάθεση» για την επίτευξη συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ανώτατοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, ταξιδεύει προσωπικά στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας του εμιράτου.

Οι συνομιλίες θεωρούνται κρίσιμες για την εξεύρεση μιας πολιτικής και ανθρωπιστικής λύσης, καθώς οι μάχες συνεχίζονται και η διεθνής κοινότητα ασκεί πίεση για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ