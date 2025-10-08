Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα

Ο Ταχίρ Αλ-Νούνου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι διαπραγματευτές της οργάνωσης και του Ισραήλ αντάλλαξαν καταλόγους με κρατούμενους και ομήρους που θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι, εφόσον υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι οποίες διεξάγονται στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για θετική έκβαση, τονίζοντας ότι η Χαμάς έχει επιδείξει «την απαραίτητη θετική διάθεση» για την επίτευξη συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ανώτατοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, ταξιδεύει προσωπικά στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας του εμιράτου.

Οι συνομιλίες θεωρούνται κρίσιμες για την εξεύρεση μιας πολιτικής και ανθρωπιστικής λύσης, καθώς οι μάχες συνεχίζονται και η διεθνής κοινότητα ασκεί πίεση για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων.

