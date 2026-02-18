«Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου

Η εικαστική ομάδα Fabbricato Art Platform παρουσιάζει στην Πάτρα την έκθεση «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+», φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που διερευνούν τη σχέση τέχνης, κοινωνίας και σύγχρονων κοινωνικών εντάσεων.

18 Φεβ. 2026 13:25
Pelop News

Στην Αγορά Αργύρη της Πάτρας φιλοξενείται από τις 7 έως τις 21 Μαρτίου η εικαστική έκθεση «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» της Fabbricato Art Platform, με τη συμμετοχή δημιουργών που προσεγγίζουν την τέχνη ως μέσο κοινωνικού στοχασμού και παρέμβασης.

Η ομάδα Fabbricato Art Platform ξεκίνησε το 2017 με πρωτοβουλία του Τάκη Βαρελά στη Σαλαμίνα, ως Fabbricato Εργοδρόμειον Τεχνών, ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας. Στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες Τάκη Βαρελά, Δημήτρη Δήμου, Γιάννη Κλεφτογιάννη, Μιρένα Φερλέμη, Τίμο Χατζηλαγού και την ιστορικό τέχνης Σαββίνα Λίτση.

Η έκθεση εστιάζει στον ανθρώπινο πόνο, την εργασία, τις κοινωνικές αντιθέσεις και τις «ρωγμές» της εποχής, επιχειρώντας να φωτίσει τα σημεία έντασης και τα ίχνη της καθημερινής πάλης. Τα έργα αντλούν έμπνευση από χώρους όπως ναυπηγεία, αγροτικά τοπία, μεταλλουργίες και νησιωτικές περιοχές, αναδεικνύοντας τη σχέση ανθρώπου, εργασίας και κοινωνικής πραγματικότητας.

Η καλλιτεχνική πρόταση δεν επιδιώκει ουδέτερη στάση, αλλά επιλέγει να σχολιάσει τις κοινωνικές συνθήκες, τη βία της εξουσίας και τις διαδικασίες αντίστασης, προβάλλοντας την τέχνη ως πεδίο διαλόγου και προβληματισμού.

Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–14:00 και 17:00–21:00, Σάββατο 09:00–14:00, ενώ παραμένει κλειστή την Κυριακή. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων.

13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
