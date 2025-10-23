Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση

Ανδρέας Τσώκος: Εμαθε τα μαντάτα από πρώτο χέρι

Ο πολιτευτής Αχαΐας με τη ΝΔ Ανδρέας Τσώκος (γεωλόγος, διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ) «έβγαλε λαβράκι», αφού συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλο, πάνω στην πιο κατάλληλη ώρα. Την ώρα, δηλαδή, που η υπόθεση της αντιδιαβρωτικής θωράκισης των πληγεισών από τις πυρκαγιές περιοχών της Αχαΐας μπαίνει στην τελική ευθεία.