Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
Τι αποκαλύπτουν στην «Π» ο ΓΓ Δασών του υπουργείου και ο Δασάρχης Πατρών.
Να κι ένα χαρμόσυνο -μες στη μαυρίλα του τοπίου και την έντονη ανησυχία λόγω χειμώνα- νέο για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν σφοδρά από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Αχαΐα.
Ο δασάρχης Πάτρας εξηγεί σε ποιες ακριβώς περιοχές θα γίνουν οι παρεμβάσεις
Ανδρέας Τσώκος: Εμαθε τα μαντάτα από πρώτο χέρι
Ο πολιτευτής Αχαΐας με τη ΝΔ Ανδρέας Τσώκος (γεωλόγος, διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ) «έβγαλε λαβράκι», αφού συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλο, πάνω στην πιο κατάλληλη ώρα. Την ώρα, δηλαδή, που η υπόθεση της αντιδιαβρωτικής θωράκισης των πληγεισών από τις πυρκαγιές περιοχών της Αχαΐας μπαίνει στην τελική ευθεία.
