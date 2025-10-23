Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση

Τι αποκαλύπτουν στην «Π» ο ΓΓ Δασών του υπουργείου και ο Δασάρχης Πατρών.

Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
23 Οκτ. 2025 10:30
Pelop News

Να κι ένα χαρμόσυνο -μες στη μαυρίλα του τοπίου και την έντονη ανησυχία λόγω χειμώνα- νέο για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν σφοδρά από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Αχαΐα.

Των Σωτήρη Παπανδρέου και Χρήστου Βεργανελάκη

Τα αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα και στην περιοχή Συχαινών-Γηροκομειού και στην πληγείσα περιοχή της Δυτικής Αχαΐας θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα. To επιβεβαίωσαν στην «Πελοπόννησο» και ο γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, και ο δασάρχης Πατρών Σταύρος Βαρβατσούλης.

Αποκάλυψαν, μάλιστα, και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (ιδιώτης ανάδοχος-δωρητής), και το ύψος της δαπάνης (περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ), και το ποιος θα εκτελέσει τις εργασίες (εξειδικευμένοι δασικοί-αγροτικοί συνεταιρισμοί σε συνεργασία με στελέχη του δασαρχείου Πατρών), και το ποιες ακριβώς περιοχές αφορά και τι είδους έργα θα γίνουν.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τα δασικά ορεινά κομμάτια των πληγεισών περιοχών και στοχεύουν σε έργα (μέσω τοποθέτησης ειδικών κορμοδεμάτων και κορμοφραγμάτων) τα οποία θα μπλοκάρουν ενδεχόμενη διάβρωση των δασικών κομματιών και ταυτόχρονα θα αποκρούσουν την χειμαρρώδη και ανεξέλεγκτη κάθοδο φερτών υλικών προς τα κάτω σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Στ. Σταθόπουλος: «Από μέρα σε μέρα ο ανάδοχος, άμεσα τα έργα»

Ο γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος (δικηγόρος), μίλησε χθες στην «Πελοπόννησο», εξηγώντας ότι πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκαν οι δύο μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα που θα απαιτηθούν στην περιαστική περιοχή της Πάτρας από Συχαινά έως Γηροκομείο και στην Κάτω Αχαΐα (βιομηχανική ζώνη).

Ο κ. Σταθόπουλος αποκάλυψε στην «Π» λεπτομέρειες του πρότζεκτ: «Είμαστε πλέον έτοιμοι για την ανάθεση της εργολαβίας, συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, το κόστος της οποίας θα αναλάβει ιδιώτης ανάδοχος, στα πρότυπα του έργου αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων της Εύβοιας. Ο ανάδοχος θα ανακοινωθεί πιθανότατα την Παρασκευή (αύριο) ή το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και εφαρμόζεται από το 2021, προβλέποντας την ανάληψη του κόστους από ιδιώτες δωρητές (εταιρείες, τράπεζες, κ.ά.) στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το έργο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε το ταμείο ανάκαμψης, καθώς ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα έξοδα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, που περιλαμβάνουν κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα και σανιδότοιχους. Η γενική γραμματεία θα αναθέσει το έργο σε δασικούς-αγροτικούς συνεταιρισμούς, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ανατολικής Αιγιάλειας. Το Δασαρχείο Πατρών θα αναλάβει τις διαδικασίες εγκατάστασης των υλοτόμων που θα τρέξουν το έργο».

Οσον αφορά την αποκατάσταση του τοπίου, ο κ. Σταθόπουλος τόνισε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που έρχεται σε δεύτερο χρόνο, καθώς από την επιστήμη της δασοκομίας και την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να τηρείται μια περίοδος αναμονής δύο χρόνων, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή η φυσική αναδάσωση. Μόνο εάν διαπιστωθεί ότι η φύση δεν μπορεί να αποκατασταθεί από μόνη της, τότε μόνο αποφασίζεται η τεχνητή αναδάσωση. Αλλά, αυτή τη στιγμή, προέχουν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, για να προλάβουμε να καλύψουμε αυτές τις περιοχές από τον κίνδυνο πιθανών πλημμυρών, καθώς είναι κατοικημένες».

Ο δασάρχης Πάτρας εξηγεί σε ποιες ακριβώς περιοχές θα γίνουν οι παρεμβάσεις

Απόλυτα κατατοπιστικός ήταν στις επισημάνσεις του και ο δασάρχης Πάτρας, δασολόγος Σταύρος Βαρβατσούλης.

Σε ερώτησή μας για το πόσο χρόνο θα πάρει το έργο, βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, και το πότε θα ξεκινήσει, ο δασάρχης απάντησε: «Συνήθως σε ένα τετράμηνο ολοκληρώναμε εμείς τα μικρά έργα. Εδώ, όμως, μιλάμε για πιο μεγάλο έργο. Μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν τα έργα. Και ο στόχος είναι να έχουν τελειώσει το αργότερο μέχρι την άνοιξη. Μιλάω για την επίμαχη περιοχή. Συχαινά και Βιομηχανική ζώνη. Εχουν επιλεγεί οι δασικές περιοχές που έχουν κίνδυνο διάβρωσης. Η πλημμύρα είναι άλλο κεφάλαιο. Δεν έχει σχέση μόνο με τα δασικά. Αυτά τα έργα που θα γίνουν θα βοηθήσουν κυρίως για την αποφυγή διάβρωσης. Ο σκοπός είναι ν’ αποφευχθεί να κατέβει το χώμα, να συγκρατηθούν τα υλικά που παρασύρονται, να μην κατέβουν στα πεδινά. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα δασικών ορεινών περιοχών. Δεν είναι μεγάλα ορεινά τμήματα, γιατί δεν είμαστε σε μεγάλη λεκάνη απορροής. Το έργο αφορά αποκλειστικά τις ορεινές δασικές εκτάσεις. Για τα υπόλοιπα, που αφορούν τα πεδινά, δηλαδή καθαρισμούς ρεμάτων, κ.λπ., αυτά είναι αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών».

Ανδρέας Τσώκος: Εμαθε τα μαντάτα από πρώτο χέρι

Ο πολιτευτής Αχαΐας με τη ΝΔ Ανδρέας Τσώκος (γεωλόγος, διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ) «έβγαλε λαβράκι», αφού συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλο, πάνω στην πιο κατάλληλη ώρα. Την ώρα, δηλαδή, που η υπόθεση της αντιδιαβρωτικής θωράκισης των πληγεισών από τις πυρκαγιές περιοχών της Αχαΐας μπαίνει στην τελική ευθεία.

«Στη συνάντησή μου με τον κ. Σταθόπουλο, με ενημέρωσε για άμεση εκκίνηση εργασιών έως τις αρχές Νοεμβρίου, με στόχο την πρόληψη και τη θωράκιση της περιοχής εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου και για ενίσχυση δασικών υπηρεσιών με νέα οχήματα, για την επιτήρηση και την αντιμετώπιση κινδύνων», σχολίασε ο κ. Τσώκος, προσθέτοντας ότι «για την ασφάλεια του τόπου μας, των συμπολιτών μας και του φυσικού περιβάλλοντός μας, οφείλουμε να εργαζόμαστε συστηματικά».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ