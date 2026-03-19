Αντιδράσεις για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά: Πρόωρος τοκετός δεν κρίθηκε λόγος ανωτέρας βίας

Έντονο κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση 132/2026 του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε επίκληση ανωτέρας βίας σε υπόθεση δικηγόρου που είχε γεννήσει πρόωρα λίγες ημέρες πριν από τη δικάσιμο, ενώ το νεογνό της νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας. Η απόφαση έχει ήδη πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση για τα όρια της δικαστικής κρίσης, την προστασία της μητρότητας και την πραγματική αντιμετώπιση των γυναικών δικηγόρων μέσα στη δικαστική διαδικασία.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το σκεπτικό ότι ο πρόωρος τοκετός και η επιβαρυμένη κατάσταση της λοχείας δεν κρίθηκαν επαρκείς για να στοιχειοθετήσουν ανωτέρα βία, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι η δικηγόρος όφειλε να έχει οργανώσει εγκαίρως την εκπροσώπηση της υπόθεσης από άλλο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, που μιλούν για εσφαλμένη και βαθιά προβληματική ερμηνεία.

Την υπόθεση ανέδειξε δημόσια ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη εξαιρετικά ανησυχητική τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε νομικό επίπεδο. Όπως υπογράμμισε, η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να γίνεται μηχανικά, αλλά προϋποθέτει ενσυναίσθηση, κατανόηση και ουσιαστικό σεβασμό απέναντι στη μητρότητα και σε μια γυναίκα δικηγόρο που βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόωρο τοκετό και επιπλοκές για το νεογνό της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει έντονο προβληματισμό για την κατεύθυνση που αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη δικαστική κρίση. Ο ΔΣΑ επισημαίνει ότι το σκεπτικό της απόφασης παραγνωρίζει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της λοχείας, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρεθεί μια γυναίκα δικηγόρος, όταν καλείται ταυτόχρονα να διαχειριστεί σοβαρό ζήτημα υγείας και αγωνία για νεογνό που νοσηλεύεται.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά, μέσα από τις αντιδράσεις των συλλόγων, στο σκεπτικό ότι η δικηγόρος θα μπορούσε να έχει προβλέψει το ενδεχόμενο πρόωρου τοκετού και να έχει αναθέσει εγκαίρως την εκπροσώπηση της υπόθεσης σε συνάδελφο ή να έχει ενημερώσει τον εντολέα της. Οι δικηγορικοί φορείς απορρίπτουν αυτή τη λογική, τονίζοντας ότι ο δικηγόρος δεν είναι αναλώσιμος ή ανταλλάξιμος κρίκος της διαδικασίας και ότι το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αποτελεί βασικό στοιχείο της δίκαιης δίκης.

Η αντίδραση του ΔΣΑ δεν περιορίζεται σε πολιτικό ή θεσμικό σχολιασμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία για επαναξιολόγηση και τροποποίηση των σχετικών Κωδίκων, ώστε η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία, ιδίως για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη γέννα, να αναγνωρίζονται ρητά ως σπουδαίοι λόγοι που μπορούν, κατά περίπτωση, να συνιστούν ή και να θεμελιώνουν κατάσταση ανωτέρας βίας και να δικαιολογούν αναβολή της υπόθεσης.

Η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή την υπόθεση υπερβαίνει πλέον τα όρια μιας μεμονωμένης δικονομικής κρίσης. Αγγίζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη αντιλαμβάνεται τη μητρότητα, τη λοχεία, τα όρια της επαγγελματικής διαθεσιμότητας και την ανθρώπινη διάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη απόφαση έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για ένα ευρύτερο αίτημα: να μην αντιμετωπίζονται η κύηση, ο τοκετός και οι σοβαρές επιπλοκές τους ως δευτερεύουσες λεπτομέρειες, αλλά ως πραγματικές καταστάσεις που οφείλουν να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη από τη νομολογία και τη νομοθεσία.

