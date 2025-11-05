Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων: Ούτε φέτος ικανοποιήθηκε βασικό αίτημα για τα τέλη

Για ακόμη μία φορά, οι διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εξίσωση των τελών κυκλοφορίας στα τουριστικά λεωφορεία με αυτά των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ έμειναν στα χαρτιά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, οι επαγγελματίες ενημερώθηκαν ότι αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 και δεν προβλέπεται τελικά καμία μείωση ή εξίσωση της τιμής στο μισό, όπως είχε ζητήσει ο κλάδος από το υπουργείο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις.

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Ελλάδος, καθώς και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Νομού Αχαΐας.

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Είδαμε τις τιμές στα τέλη κυκλοφορίας και για ακόμη μία χρονιά θα πληρώσουμε το πλήρες ποσό, αντί για το μισό, όπως ισχύει για τα λεωφορεία των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ. Αισθανόμαστε αδικημένοι ως κλάδος, διότι παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους, τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή και είναι ξεκάθαρα αθέμιτος ανταγωνισμός.

Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αποφασίσαμε να προσφύγουμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και, εάν χρειαστεί, θα φτάσουμε έως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ως κλάδος έχουμε αποδείξει ότι δεν επιδιώκουμε να ταλαιπωρούμε την κοινωνία ούτε να προχωρούμε σε κινητοποιήσεις στο κέντρο των πόλεων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρμόδιοι δεν ανταποκρίνονται.

Προσπαθήσαμε μέσω διαλόγου να βρούμε λύση, όμως φαίνεται ότι δεν μας υπολογίζουν. Πλέον θα κινηθούμε νομικά και θα εξετάσουμε και άλλες επιλογές. Ενα ακόμη αίτημά μας είναι να απαγορευτεί η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών από αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ. Αναμένουμε την απάντηση του υπουργείου. Μάλιστα, το 2020 πληρώσαμε κανονικά τέλη κυκλοφορίας, παρότι λόγω πανδημίας τα λεωφορεία μας δεν κινήθηκαν».

Δίκαια τα παράπονα των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και στην Πάτρα, καθώς καταγγέλλουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον ήδη πιεσμένο κλάδο. Σύμφωνα με εκπροσώπους τους, η φετινή σεζόν στην Πάτρα καταγράφηκε με μειωμένο τζίρο, εξαιτίας της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά.

