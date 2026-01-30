Αντικρουόμενες καταθέσεις, αόρατο το «σημείο μηδέν» της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Στο μικροσκόπιο έξι φάκελοι για πολεοδομικές άδειες και πυρασφάλεια στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Αντικρουόμενες καταθέσεις, αόρατο το «σημείο μηδέν» της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
30 Ιαν. 2026 10:36
Οι συλληφθέντες μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες, έπειτα από 4 ώρες κατάθεσης, αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη 28/01/2026.

Η εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την οποία ανέθεσε στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, την ειδική υπηρεσία της πυροσβεστικής που ερευνά την απόφαση.

Ζήτησε να λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις αν το κρίνουν απαραίτητο, κυρίως όμως να κατάσχουν όλους τους φακέλους που συνδέονται με την αδειοδότηση της βιομηχανίας στην οποία έγινε η έκρηξη.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 4 μήνες προκειμένου τα στελέχη της πυροσβεστικής να συγκεντρώσουν όλο το υλικό να το αξιολογήσουν και να συντάξουν τα πορίσματα για να ακολουθήσει η ποινική αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 29/01/2026, τα στελέχη της πυροσβεστικής πήγαν στη διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν έξι φακέλους που αφορούν ακριβώς στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, αν έχουν αδειοδοτηθεί οι δεξαμενές, αν είναι σωστή η όδευση των σωλήνων κα.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με τα στελέχη της πυροσβεστικής να πηγαίνουν και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες πχ. Πολεοδομία, προκειμένου να αποκτήσουν μια καθαρή εικόνα για το αν υπήρχαν άδειες, τα κενά κλπ. που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία. Στη δικογραφία έχουν ήδη ενσωματωθεί δύο ένορκες καταθέσεις των πραγματογνωμόνων που μιλούν για έκρηξη αερίου, και υπάρχουν οι καταθέσεις επτά υπαλλήλων που μιλούν για οσμή προπανίου, κάποιοι λένε για 30 ημέρες, άλλοι για 3 έως 4 μήνες.

Αντικρουόμενες καταθέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δύο καταθέσεις: ο προϊστάμενος βάρδιας ανέφερε ότι «οι υπάλληλοι μού είπαν για την οσμή προπανίου και εγώ το μετέφερα στον υπεύθυνο παραγωγής χωρίς να ξέρω πώς αξιοποίησε εκείνος τη συγκεκριμένη πληροφορία».

Αντίθετα, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ένα πρόσωπο κλειδί, δήλωσε ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης της βιομηχανίας, ότι έχει μάλλον συμβουλευτικό ρόλο, και ότι κανείς ποτέ δεν του είχε αναφέρει ποτέ το θέμα της οσμής, επομένως και της ενδεχόμενης διαρροής προπανίου.

Παράλληλα, η πληροφόρηση από εσωτερικό έλεγχο του Δήμου Τρικκαίων επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι το υπόγειο, το «σημείο μηδέν» της έκρηξης, δεν είναι αποτυπωμένο σε κανένα σχέδιο της βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

