Αντίο στην Ισμήνη Τριάντη: Έφυγε η αρχαιολόγος που αφιέρωσε τη ζωή της στην ελληνική γλυπτική

Πέθανε η αρχαιολόγος Ισμήνη Τριάντη, αφήνοντας πίσω της σπουδαία παρακαταθήκη τόσο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία όσο και στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, σημειώνοντας πως «η Ισμήνη Τριάντη υπήρξε αρχαιολόγος με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση».

Η εκλιπούσα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας, Ηλείας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η πρώην Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Η Ισμήνη Τριάντη συνέδεσε το όνομά της με τη μελέτη και τη διδασκαλία της κλασικής αρχαιολογίας, καταθέτοντας πλούσιο έργο με πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, ενώ η ερευνητική της δράση επικεντρώθηκε κυρίως στην αρχαία ελληνική γλυπτική.

Η Υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένεια και τους οικείους της, υπογραμμίζοντας ότι η επιστημονική κοινότητα θα τη θυμάται ως καταρτισμένη και ενεργή αρχαιολόγο.

