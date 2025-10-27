Αντίο στον Λάμπη Νικολάου: Ο άνθρωπος που ύψωσε τον ελληνικό Ολυμπισμό στη διεθνή σκηνή

Ιστορική μορφή για τον ελληνικό αθλητισμό, ο Λάμπης Νικολάου υπηρέτησε το Ολυμπιακό ιδεώδες για δεκαετίες, ως πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. Η δράση του αναβάθμισε τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή αθλητική σκηνή.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του πρώην προέδρου της, τονίζοντας ότι ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε «μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, εκφράζοντας τη συλλυπητήρια της Ολομέλειας από το Λος Άντζελες, δήλωσε: «Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος. Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις προσπάθειές του για την ανάδειξη της Ελλάδας στην παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά».

Ο κ. Κούβελος πρόσθεσε πως «η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να φωτίζει νέους δρόμους», εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η συμβολή του Λάμπη Νικολάου στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και στη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας μας παραμένει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς υπήρξε πρωταγωνιστής σε μια εποχή που η Ελλάδα επανατοποθετήθηκε στο επίκεντρο του Ολυμπισμού.

