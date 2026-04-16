Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ

Εντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση, προκάλεσε στη χθεσινή συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής Πατρέων η αποδοχή οικονομικής δωρεάς της ΔΕΗ, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση προμήθειας κερκίδων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πλαζ και των θερινών Κατασκηνώσεων του Δήμου.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο πρακτικό σκέλος της δωρεάς, αλλά επεκτάθηκε σε ζητήματα ηθικής τάξης, διαφάνειας και πολιτικής διαχείρισης συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, έθεσε εξαρχής ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, αφήνοντας αιχμές για τη συνολική στάση της δημοτικής αρχής.

Απαντώντας, ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου υποστήριξε πως η δωρεά δεν αποτελεί κλασική χορηγία, αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα πιέσεων προς εταιρείες που εκτελούν έργα υποδομών στην πόλη. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι παρεμβάσεις για υπόγεια δίκτυα έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές στους δρόμους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αποκαταστάσεις. «Αφού δεν ασφαλτοστρώνουν, πρέπει κάτι να δώσουν», σημείωσε, προσθέτοντας πως ζητήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η χρηματοδότηση των κερκίδων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς, ο οποίος αναφέρθηκε στις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο Δήμος για την αποκατάσταση των δρόμων, επισημαίνοντας πως, εφόσον δεν τηρούνται, δεν θα δίνονται άδειες για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ωστόσο, ο Πέτρος Ψωμάς επανήλθε με έντονη κριτική, κάνοντας λόγο για «υποκριτική στάση» της δημοτικής αρχής απέναντι στο ζήτημα. Οπως υποστήριξε, η σύνδεση της δωρεάς με τις φθορές στους δρόμους δημιουργεί σοβαρά ηθικά ερωτήματα, ενώ χαρακτήρισε την πρακτική αυτή ως συγκεκαλυμμένη χορηγία. «Χαιρετίζω την ουσία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφαρμόζεται συνολικά μία πολιτική συνεργασιών. Η πόλη έχει ανάγκη από τέτοιες συνέργειες», τόνισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή αποφεύγει να αναγνωρίσει ρητά τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα της δωρεάς, θέτοντας το ερώτημα αν έχουν υπάρξει και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Ζήτησε, μάλιστα, το θέμα να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια.

Η συζήτηση κατέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών ως προς τη διαχείριση των σχέσεων με ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και την ανάγκη για σαφές θεσμικό πλαίσιο στις δωρεές και τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τους Δήμους.

