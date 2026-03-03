Αντιπαράθεση στη Βουλή για Μέση Ανατολή και εθνική στάση της χώρας

Η συζήτηση διεξάγεται στη σκιά των πρόσφατων στρατιωτικών ενεργειών των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και των επιθέσεων που αποδίδονται στην Τεχεράνη σε χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συνεδρίαση της Βουλή των Ελλήνων, με την ατζέντα να μετατοπίζεται από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού στις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση διεξάγεται στη σκιά των πρόσφατων στρατιωτικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και των επιθέσεων που αποδίδονται στην Τεχεράνη σε χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εξελίξεις αυτές αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο των παρεμβάσεων των κομμάτων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη διακοπή της διαδικασίας και την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου, προκειμένου να προηγηθεί επίσημη ενημέρωση της Ολομέλειας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφεραν, οι διεθνείς εξελίξεις απαιτούν συντονισμένη εθνική στάση και θεσμική ενημέρωση του Σώματος.

Τη θέση της κυβέρνησης παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας ότι ο προγραμματισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας καθορίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Υπενθύμισε ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είχε οριστεί εδώ και περίπου έναν μήνα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με πολιτικούς αρχηγούς, κάνοντας γνωστό ότι έγινε δεκτό το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή αμυντικής συνδρομής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ενίσχυσης της άμυνας.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις και ότι η στάση τους έχει αμυντικό χαρακτήρα, ενεργοποιούμενο σε περίπτωση απειλής.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατύπωσαν αιτήματα για ευρύτερη θεσμική συζήτηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ζήτησε διακοπή της συζήτησης και ενημέρωση της Ολομέλειας. Ο Δημήτρης Μάντζος, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έκανε λόγο για κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και επανέλαβε το αίτημα επίσημης ενημέρωσης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε την ανάγκη σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, θέση που επανέλαβε και ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας θεσμική ενημέρωση και καθορισμό εθνικής γραμμής.

Η Νέα Αριστερά, μέσω της Σία Αναγνωστοπούλου, ζήτησε συζήτηση σε επίπεδο Ολομέλειας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας αναφέρθηκε στις διεθνείς ανακατατάξεις και στο σχετικό αίτημα της προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου. Από την Ελληνική Λύση, ο Κωνσταντίνος Χήτας ανέφερε ότι έχει κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Παρά τις παρεμβάσεις και τις εκκλήσεις για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης, η κοινοβουλευτική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, με τη συζήτηση του νομοσχεδίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

