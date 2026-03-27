Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης ΦΩΤΟ

Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης

Με ένα μεγάλο αντιπολεμικό πανό στην πλατεία Γεωργίου, η Δημοτική Αρχή Πάτρας έδωσε το δικό της στίγμα απέναντι στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς σχεδιασμούς. Η πρωτοβουλία συνδέεται με το συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στην πόλη.

27 Μαρ. 2026 12:17
Ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα επέλεξε να στείλει η Δημοτική Αρχή Πάτρας από το κέντρο της πόλης, τοποθετώντας το πρωί της Παρασκευής γιγαντοπανό στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, στην πλατεία Γεωργίου. Το πανό περιλαμβάνει στίχους του Γιάννη Ρίτσου από τον «Δωδεκάλογο της Γ’ Μαραθώνιας Πορείας», μεταφέροντας με έντονο συμβολισμό τη θέση ότι «δεν έχουν θέση στην Ελλάδα οι βάσεις του θανάτου» και ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά υπόθεση αγώνα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπολεμικής στάσης που έχει υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή, η οποία συμμετέχει και στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται το αίτημα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, αλλά και η αντίθεση στο ενδεχόμενο να επωμιστεί ξανά η κοινωνία τις συνέπειες και το κόστος των πολεμικών εξελίξεων.

Μέσα από τους στίχους του Ρίτσου, η παρέμβαση αποκτά και έναν πιο βαθύ πολιτικό και ιστορικό τόνο, καθώς συνδέει το σημερινό αντιπολεμικό μήνυμα με μια διαχρονική ποιητική και πολιτική παρακαταθήκη. Το περιεχόμενο του πανό μιλά για τις στρατιωτικές βάσεις, τα «μακάβρια όπλα», τη σπατάλη για μέσα ολέθρου και την ανάγκη ο αγώνας για ειρήνη να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και συλλογική φωνή.

