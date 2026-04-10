Αντίρριο: Ανήλικοι «καμικάζι» κυκλοφορούσαν με κλεμμένη μηχανή

Μια ακόμη υπόθεση με ανήλικους απασχολεί τις αρχές στην Αιτωλοακαρνανία, μετά τη σύλληψη δύο παιδιών ηλικίας 16 και 14 ετών στο Αντίρριο. Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Ναυπακτίας πριν από περίπου έναν μήνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα όχημα με ελλιπή έγγραφα, αλλά για μηχανή στην οποία είχαν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τι αποκάλυψε ο έλεγχος στο Αντίρριο

Ο αστυνομικός έλεγχος έγινε το απόγευμα στο Αντίρριο, όταν οι δύο ανήλικοι βρέθηκαν να κινούνται με τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια σειρά από παραβάσεις που αμέσως κίνησαν υποψίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο όχημα είχε αντικατασταθεί ο κινητήρας με άλλον, ενώ η μοτοσικλέτα δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας ούτε υπήρχε άδεια κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο 16χρονος που οδηγούσε διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η εικόνα αυτή οδήγησε τις αρχές σε πιο προσεκτική εξέταση της προέλευσης του δικύκλου, καθώς τα στοιχεία έδειχναν ότι δεν επρόκειτο για μια απλή τροχονομική παράβαση.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί πριν από έναν μήνα

Από την προανάκριση που ακολούθησε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε αφαιρεθεί πριν από περίπου έναν μήνα σε περιοχή της Ναυπακτίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κλοπή είχε γίνει από άλλον ανήλικο.

Το στοιχείο αυτό έδωσε άλλη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς πλέον δεν υπήρχε μόνο το σκέλος των τροχονομικών παραβάσεων ή της παράνομης κυκλοφορίας ενός οχήματος, αλλά και σαφής σύνδεση με προϊόν εγκλήματος.

Δικογραφία σε βάρος των δύο ανηλίκων

Σε βάρος των δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 14 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδρομή και τη χρήση της μοτοσικλέτας.

Το νέο αυτό περιστατικό στο Αντίρριο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων με ανήλικους που προκαλούν ανησυχία, τόσο για τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται όσο και για το περιεχόμενό τους. Στην προκειμένη περίπτωση, η κατοχή και χρήση μιας κλεμμένης μοτοσικλέτας, οι μετατροπές στο όχημα και η οδήγηση χωρίς δίπλωμα συνθέτουν μια εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη.

