Αντίστροφη μέτρηση για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές πριν τις εξετάσεις

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τριήμερο 24 έως 26 Απριλίου 2026 θα κριθούν οι θέσεις για τους χιλιάδες υποψηφίους, με τη ζήτηση να καταγράφει σημαντική άνοδο σε σχέση με το παρελθόν.

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τις ακριβείς λεπτομέρειες για τους χώρους διεξαγωγής και τους συνδέσμους για τη ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 24 Απριλίου: Διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία . Την ίδια ημέρα θα αποδοθεί ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών σε Πρότυπα, Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σάββατο 25 Απριλίου: Διενέργεια των τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία .

Κυριακή 26 Απριλίου: Διεξαγωγή των εξετάσεων δεξιοτήτων και γνώσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι για την Α’ Γυμνασίου θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν στο Δημοτικό, με έμφαση στην κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας (γραμματική, σύνταξη) και στα Μαθηματικά (επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας).

Για την Α’ Λυκείου, οι εξετάσεις επικεντρώνονται σε γνώσεις που κατακτήθηκαν στο Γυμνάσιο. Στα Μαθηματικά περιλαμβάνονται πεδία όπως η Άλγεβρα, η Γεωμετρία και η Στατιστική, ενώ στην Ελληνική Γλώσσα εξετάζεται η κριτική ικανότητα και η χρήση της γλώσσας σε ποικίλα κείμενα.

Στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, οι μαθητές εξετάζονται επιπλέον στο μάθημα των Θρησκευτικών, με βάση υποστηρικτικό υλικό που τους παρέχεται κατά την εξέταση.

Η «ακτινογραφία» των αιτήσεων

Φέτος παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος, με τις συνολικές αιτήσεις να αγγίζουν τις 30.990 για 7.374 διαθέσιμες θέσεις. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2025-26), οι θέσεις αυξήθηκαν κατά 1.000, ωστόσο ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός.

Κατανομή Αιτήσεων και Θέσεων:

Τύπος Σχολείου Αιτήσεις Προσφερόμενες Θέσεις Πρότυπα Σχολεία 13.987 1.809 Πειραματικά Σχολεία 12.644 3.266 Δημόσια Ωνάσεια 3.945 1.786 Πρότυπα Εκκλησιαστικά 414 513

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενδεικτικά θέματα και αναλυτικές οδηγίες στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας (depps.minedu.gov.gr και dedimos.minedu.gov.gr).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



