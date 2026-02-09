Αντίστροφη μέτρηση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινείται η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία μετρά αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι του 2026 που θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, εκτός έδρας, με τον ισχυρό Εθνικό.

Ο αγώνας είναι για την 14η αγωνιστική η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τέταρτη 18 Φεβρουαρίου, όμως ο Εθνικός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ζήτησε να διεξαχθεί νωρίτερα και έτσι θα γίνει την Τέταρτη με ώρα έναρξης στις 14.00.

Η ομάδα του Κανελλόπουλου φυσικά είναι το αουτσάιντερ, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει για το καλύτερο και κυρίως να κάνουν μια δυνατή προπόνηση ενόψει και του επερχόμενου ντέρμπι με τη ΝΕΠ.

Το θετικό είναι οτι η τερματοφύλακας Κατερίνα Ζαφειράκη έχει μπει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και θα είναι στην διάθεση του Κανελλόπουλου ο οποίος υπολογίζει όλες τις παίκτριες. Μάλιστα, χθες βράδυ έφτασε στην Ελλάδα και η Σέρβα Ράντονιτς η οποία από σήμερα ενσωματώνεται στις προπονήσεις και έτσι ΝΟΠ θα παραταχθεί πάνοπλός στα επόμενα παιχνίδι με στόχο να διεκδικήσει την παραμονη του στη κατηγορία.

Στο αγωνιστικό μέρος, η πατρινή ομάδα συνέχισε την προετοιμασία της με φιλικά παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε με αντίπαλο τη ΝΕΠ με το τεχνικό επιτελείο να κάνει δοκιμές επί δοκιμών .

