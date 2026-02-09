Αντίστροφη μέτρηση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Αντίστροφη μέτρηση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
09 Φεβ. 2026 13:17
Pelop News

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινείται η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία μετρά αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι του 2026 που θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, εκτός έδρας, με τον ισχυρό Εθνικό.
Ο αγώνας είναι για την 14η αγωνιστική η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τέταρτη 18 Φεβρουαρίου, όμως ο Εθνικός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ζήτησε να διεξαχθεί νωρίτερα και έτσι θα γίνει την Τέταρτη με ώρα έναρξης στις 14.00.
Η ομάδα του Κανελλόπουλου φυσικά είναι το αουτσάιντερ, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει για το καλύτερο και κυρίως να κάνουν μια δυνατή προπόνηση ενόψει και του επερχόμενου ντέρμπι με τη ΝΕΠ.
Το θετικό είναι οτι η τερματοφύλακας Κατερίνα Ζαφειράκη έχει μπει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και θα είναι στην διάθεση του Κανελλόπουλου ο οποίος υπολογίζει όλες τις παίκτριες. Μάλιστα, χθες βράδυ έφτασε στην Ελλάδα και η Σέρβα Ράντονιτς η οποία από σήμερα ενσωματώνεται στις προπονήσεις και έτσι ΝΟΠ θα παραταχθεί πάνοπλός στα επόμενα παιχνίδι με στόχο να διεκδικήσει την παραμονη του στη κατηγορία.
Στο αγωνιστικό μέρος, η πατρινή ομάδα συνέχισε την προετοιμασία της με φιλικά παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε με αντίπαλο τη ΝΕΠ με το τεχνικό επιτελείο να κάνει δοκιμές επί δοκιμών .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ