Αντλίες θερμότητας: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Στις 24 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Η δράση, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU), στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Κύριες παρεμβάσεις του προγράμματος

Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας (κυρίως αέρος-νερού υψηλής απόδοσης)

(κυρίως αέρος-νερού υψηλής απόδοσης) Αντικατάσταση παλαιών λέβητων πετρελαίου ή φυσικού αερίου

Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Δικαιούχοι Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, ακόμη και όταν το ακίνητο ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των ωφελούμενων νοικοκυριών. Οι επιδοτήσεις καλύπτουν σημαντικό ποσοστό του κόστους, με προτεραιότητα σε περιοχές με υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο θέρμανσης και χαμηλότερα εισοδήματα.

Στόχοι της δράσης

Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO₂

Εξοικονόμηση δαπανών θέρμανσης για τα νοικοκυριά

Στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής αυτονομίας

Δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο εγκαταστάσεων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η παράταση δίνει επιπλέον χρονικό περιθώριο σε χιλιάδες νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

