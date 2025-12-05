Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»

Τη σαφή στήριξή του στα αιτήματα των αγροτών για την καταβολή των επιδοτήσεων εξέφρασε ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, σημειώνοντας ότι οι πραγματικοί παραγωγοί «δεν πρέπει να στερηθούν όλα όσα τους αναλογούν» και ότι δεν θα πρέπει να πληρώσουν «τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως τόνισε, η αγροτική παραγωγή αποτελεί θεμέλιο λίθο του πρωτογενούς τομέα και της εθνικής οικονομίας και, γι’ αυτό, οι επιδοτήσεις δεν είναι προνόμιο αλλά απαραίτητο εργαλείο βιωσιμότητας για την ελληνική ύπαιθρο.

Ωστόσο, ο κ. Κουνάβης επισημαίνει πως, παρά τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των αγροτών, το κλείσιμο των δρόμων δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Υπογράμμισε ότι οι αποκλεισμοί πλήττουν την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούν εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα και οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις.

Εστιάζοντας στη στάση της κυβέρνησης, ανέφερε πως έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματα των παραγωγών, σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντηθεί άμεσα με αντιπροσωπεία των αγροτών. Όπως είπε, μόνο μέσα από θεσμικό διάλογο μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λύση.

«Ο διάλογος, η θεσμική πίεση και η αποφασιστική διεκδίκηση με δημοκρατικά μέσα είναι οι πιο αποτελεσματικές και ενωτικές μορφές δράσης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

