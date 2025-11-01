Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει στο ζήτημα του κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση, καθώς —όπως αναφέρει— «ο συμβολισμός της υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».

«Ιδιαίτερα όταν η ελληνική επαρχία και η ακριτική Ελλάδα αναζητούν με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη», σημειώνει ο κ. Σαμαράς, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του κράτους σε αυτές τις περιοχές «είναι αναγκαία και καθοριστική».

Κλείνοντας, προειδοποιεί ότι «μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους — και πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

