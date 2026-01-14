Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα Αραβικά ανθολογία με ποιήματα του Αντώνη Σκιαθά, σε μετάφραση του Roni Bou Saba, η οποία παρουσιάστηκε στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
14 Ιαν. 2026 21:00
Pelop News

Η ποίηση του Αντώνη Σκιαθά συνεχίζει το ταξίδι της πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της δυναμική και την απήχησή της σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με σταθερή παρουσία σε διεθνείς ανθολογίες και με αυτόνομες μεταφράσεις των βιβλίων του, το έργο του Ελληνα ποιητή συναντά αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, αποκτώντας νέες φωνές και αναγνώσεις μέσα από τη γλώσσα της μετάφρασης.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα Αραβικά ανθολογία με ποιήματα του Αντώνη Σκιαθά, σε μετάφραση του Roni Bou Saba, η οποία παρουσιάστηκε στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο ποιητής έδωσε συνέντευξη στην Αμάνι Νάσερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού και σε άλλα πανεπιστήμια της Συρίας, για το περιοδικό «Hamzat Wasl».

Στον τίτλο της συνέντευξης αναδεικνύεται ο θαυμασμός του Αντώνη Σκιαθά για την αραβική γλώσσα, την οποία χαρακτηρίζει διαχρονικά δυναμική και ακατάλυτα όμορφη, μια γλώσσα που συνεχίζει να εμπνέει και να γεννά ποίηση στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα, μέσα από τη συνέντευξή του, ο Ελληνας ποιητής αναφέρεται στη βαθιά ποιητική και πολιτισμική δύναμη της αραβικής γλώσσας, επισημαίνοντας τη ζωντάνια και τη διαχρονική της παρουσία στον σύγχρονο κόσμο.

Στον υπότιτλο της συνέντευξης, ο Αντώνης Σκιαθάς σημειώνει ότι η Σάρτζα αποτέλεσε για τον ίδιο πηγή ισχυρής έμπνευσης, αποκαλύπτοντας πως η εμπειρία της συμμετοχής του στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου τον ώθησε να γράψει μια ποιητική συλλογή αφιερωμένη στην πόλη. Η επαφή με τον αραβικό πολιτισμό, τη γλώσσα και τους ανθρώπους του βιβλίου άνοιξε νέους δημιουργικούς δρόμους στο έργο του, επιβεβαιώνοντας τον γόνιμο διάλογο της ελληνικής ποίησης με άλλες λογοτεχνικές παραδόσεις.

Την ίδια στιγμή, η νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ημερολόγιο Θηριοδαμαστή», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιωλκός, μεταφράζεται ήδη στα Ρουμανικά από την Αντζελα Μπράτσου, ενώ ποιήματα της συλλογής αυτής έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς ανθολογίες και σε άλλες γλώσσες, συνεχίζοντας το δημιουργικό ταξίδι της ποίησης του Αντώνη Σκιαθά στον κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:32 Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
21:24 Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
21:16 Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο
21:08 Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο
21:00 Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
20:51 Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026
20:42 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2: «Έκλεισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά από το 15′ ο Δικέφαλος του Βορρά
20:34 Γάζα: Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ
20:26 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Σκιές Ισχύος
20:18 «Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»
20:10 Λαμία: Μπουνιές μεταξύ μαθητών σε σχολείο με εμπλοκή και εξωσχολικών
20:02 Αχαΐα: «Μπλόκο» και στις κρίσεις της ΕΛΑΣ – Τουλάχιστον μια 20άδα θα κριθεί προσεχώς
19:54 Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις
19:40 ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1: «Πεντοζάλι» στη Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκριση για τους Κρητικούς
19:32 Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες
19:24 Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη γιατρού και φυσικοθεραπευτή που κατηγορούνται για θανάτους ασθενών με σκλήρυνση
19:16 Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νήσους ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας
19:08 Σταθερό το ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως το 2026, αλλά με έλλειμμα ποιοτικών θέσεων εργασίας
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ