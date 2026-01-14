Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».

Η ποίηση του Αντώνη Σκιαθά συνεχίζει το ταξίδι της πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της δυναμική και την απήχησή της σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με σταθερή παρουσία σε διεθνείς ανθολογίες και με αυτόνομες μεταφράσεις των βιβλίων του, το έργο του Ελληνα ποιητή συναντά αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, αποκτώντας νέες φωνές και αναγνώσεις μέσα από τη γλώσσα της μετάφρασης.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα Αραβικά ανθολογία με ποιήματα του Αντώνη Σκιαθά, σε μετάφραση του Roni Bou Saba, η οποία παρουσιάστηκε στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο ποιητής έδωσε συνέντευξη στην Αμάνι Νάσερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού και σε άλλα πανεπιστήμια της Συρίας, για το περιοδικό «Hamzat Wasl».

Στον τίτλο της συνέντευξης αναδεικνύεται ο θαυμασμός του Αντώνη Σκιαθά για την αραβική γλώσσα, την οποία χαρακτηρίζει διαχρονικά δυναμική και ακατάλυτα όμορφη, μια γλώσσα που συνεχίζει να εμπνέει και να γεννά ποίηση στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα, μέσα από τη συνέντευξή του, ο Ελληνας ποιητής αναφέρεται στη βαθιά ποιητική και πολιτισμική δύναμη της αραβικής γλώσσας, επισημαίνοντας τη ζωντάνια και τη διαχρονική της παρουσία στον σύγχρονο κόσμο.

Στον υπότιτλο της συνέντευξης, ο Αντώνης Σκιαθάς σημειώνει ότι η Σάρτζα αποτέλεσε για τον ίδιο πηγή ισχυρής έμπνευσης, αποκαλύπτοντας πως η εμπειρία της συμμετοχής του στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου τον ώθησε να γράψει μια ποιητική συλλογή αφιερωμένη στην πόλη. Η επαφή με τον αραβικό πολιτισμό, τη γλώσσα και τους ανθρώπους του βιβλίου άνοιξε νέους δημιουργικούς δρόμους στο έργο του, επιβεβαιώνοντας τον γόνιμο διάλογο της ελληνικής ποίησης με άλλες λογοτεχνικές παραδόσεις.

Την ίδια στιγμή, η νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ημερολόγιο Θηριοδαμαστή», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιωλκός, μεταφράζεται ήδη στα Ρουμανικά από την Αντζελα Μπράτσου, ενώ ποιήματα της συλλογής αυτής έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς ανθολογίες και σε άλλες γλώσσες, συνεχίζοντας το δημιουργικό ταξίδι της ποίησης του Αντώνη Σκιαθά στον κόσμο.

