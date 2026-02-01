Αντωνόπουλος: «Καλός ο βαθμός, είμαστε άτυχοι»

Αντωνόπουλος: «Καλός ο βαθμός, είμαστε άτυχοι»
01 Φεβ. 2026 22:35
Pelop News

Ο βαθμός της ισοπαλίας ικανοποίησε τον προπονητή της Παναχαϊκής, Σπύρο Αντωνόπουλο, αλλά η απογοήτευσή του ήταν έντονη με τους τραυματισμούς των Νιφορόπουλου και Καμπεράι, γεγονός που περιορίζει πολύ τις επιλογές του για τα επόμενα παιχνίδια.

«Τηρουμένων των αναλογιών και έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, η ισοπαλία ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μου. Νομίζω ότι όσο παίζαμε 11 με 11, ήμασταν καλύτεροι και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Τα δεδομένα άλλαξαν, όμως τελικά πήραμε τον βαθμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι χάσαμε τους παίκτες. Είμαστε και άτυχοι».

«ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ…»

«Καταφέραμε να προηγηθούμε, ισοφαρίστηκαμε γρήγορα και στις λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε…», αρκέστηκε να πει ο προπονητής της Θύελλας, Βύρων Καραβίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:48 Κουνδουράκης: “Η εμφάνιση μας αποτελεί βάση για να χτίσουμε”
22:35 Αντωνόπουλος: «Καλός ο βαθμός, είμαστε άτυχοι»
22:24 Η Εθνική ομάδα γυναικών νίκησε και την Κροατία και πάει στα ημιτελικά
22:14 Λαγκάδια Αρκαδίας: Πέτρινά αρχοντικά μέσα στα δέντρα
22:04 H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισιοδοξεί για τον Τουρισμό και το 2026
21:54 Γκιλφόιλ: «Ξέρω ότι ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»
21:44 Ευχες και μηνύματα στην πίτα του Ερμή Πατρών
21:35 Αγωνιώδης διάσωση ηλικιωμένου στον Χορτιάτη
21:24 Επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό του Φαλακρού Δράμας
21:13 Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;
21:04 Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
20:55 Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν
20:44 Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
20:36 Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
20:31 Το δαιμονικό άλογο του κάμπου και άλλες ιστορίες φαντασμάτων από τη Δυτική Αχαϊα
20:26 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
20:21 Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι…
20:15 Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026
20:06 Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:03 Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ