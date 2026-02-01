Αντωνόπουλος: «Καλός ο βαθμός, είμαστε άτυχοι»

Ο βαθμός της ισοπαλίας ικανοποίησε τον προπονητή της Παναχαϊκής, Σπύρο Αντωνόπουλο, αλλά η απογοήτευσή του ήταν έντονη με τους τραυματισμούς των Νιφορόπουλου και Καμπεράι, γεγονός που περιορίζει πολύ τις επιλογές του για τα επόμενα παιχνίδια.

«Τηρουμένων των αναλογιών και έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, η ισοπαλία ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μου. Νομίζω ότι όσο παίζαμε 11 με 11, ήμασταν καλύτεροι και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Τα δεδομένα άλλαξαν, όμως τελικά πήραμε τον βαθμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι χάσαμε τους παίκτες. Είμαστε και άτυχοι».

«ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ…»

«Καταφέραμε να προηγηθούμε, ισοφαρίστηκαμε γρήγορα και στις λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε…», αρκέστηκε να πει ο προπονητής της Θύελλας, Βύρων Καραβίας.

