Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στο ΕΡΤNEWS και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, όπως είπε, δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις «μπαλωθιές» μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Κρίσιμο λάθος» στην αστυνομική αντίδραση «Ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορεί να προλαβαίνει τις βεντέτες»

Αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Βορίζια, ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας.

Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε», ανέφερε.

Για τις τηλεφωνικές απάτες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών «προέρχεται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα από ομάδες Ρομά», τονίζοντας ότι η αστυνομία έχει στο στόχαστρο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Επιπλέον, τόνισε πως η Αστυνομία έχει στο στόχαστρο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις και θα χτυπήσει «στην “καρδιά” τους» και επέστησε την προσοχή σε όλους τους πολίτες. «Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να μας τηλεφωνεί ένας και να του δείχνουμε το εσωτερικό του σπιτιού μας. Πρέπει όλοι να είναι υποψιασμένοι ότι ένα τηλέφωνο από κάποιον δεν μπορεί να μην, ενδεχομένως, περιέχει και στοιχεία απάτης ή μιας εγκληματικής δραστηριότητας».

Πρώτες καταδίκες για τον νέο νόμο στον Άγνωστο Στρατιώτη

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο υπουργός διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο;».

Ακόμα ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», σχετικά με την επερχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».

Συλλήψεις για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της «GREEKMAFIA» ο υπουργός σημείωσε ότι έχει αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει συλλάβει περίπου 1.500 άτομα σε ένα χρόνο. Εξ αυτών οι 550 έχουν προφυλακιστεί.

«Υπάρχει και δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι ότι όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες -δηλαδή οι φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για δύο δεκαετίες ήταν ανεξιχνίαστοι- δεν τις ακουμπούσε κανείς. Όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και οι ένοχοι είναι στη φυλακή».

Αστυνομική παρουσία σε οικισμούς Ρομά

Για το ζήτημα της αστυνόμευσης σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα».

Όπως ενημέρωσε, στην Αττική ξεκίνησε χθες η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», τόνισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



