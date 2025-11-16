Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του...»

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας απάντησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα σε βάρος του δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

Το σχόλιο της δημοτικής αρχής: «Το έργο ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο και οι εργασίες, που θα ξεκινήσουν μετά το Καρναβάλι, περιλαμβάνουν και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σιντριβανιών. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει συντηρήσει και τα δύο σιντριβάνια. Για το Θέατρο Απόλλων η πόλη μας περιμένει την έναρξη εργασιών αποκατάστασης από το Υπουργείο, όπως έχει δεσμευτεί από την προγραμματική που έχουμε συνάψει. Εάν έχουν κάποια δυσκολία, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν αυτό ζητηθεί.

Το ενδιαφέρον του Υφυπουργού Πολιτισμού για την Πάτρα, μέσω του Υπουργείου του, όμως δεν αποδεικνύεται, αφού απορρίφθηκε το αίτημά μας για ενίσχυση του καρναβαλιού μέσω προγραμματικής. Όσο για τους μεταθανάτιους προβληματισμούς του Υφυπουργού, είναι ανάξιοι σχολιασμού».

-Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ο κ. Φωτήλας είπε: «Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το πολιτιστικό μνημείο που αποτελούν τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, όπως δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για το Δημοτικό Θέατρο. Όπως δεν ενδιαφέρεται για οτιδήποτε θεωρεί αστικό. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ιστορία μας, εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αντίθεση με τον δήμαρχό μας, και θα πεθάνουμε εδώ και θα μας θάψουν εδώ. Για τον δήμαρχο δεν ξέρω…

Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η υδραυλική εγκατάσταση των σιντριβανιών δεν ανήκει το υπουργείο Πολιτισμού. Όταν εμείς τελειώσουμε τις εργασίες θα πρέπει να τα είναι έτοιμη και αυτή και ακόμα δεν υπάρχει μελέτη ούτε για το νέρο ούτε για τον φωτισμό τους

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



