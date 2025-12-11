Απάντηση της ΕΠΣ Αχαΐας και νέα ανακοίνωση της Νίκης Προαστείου

Η ΕΠΣ Αχαΐας απάντησε στο αίτημα της Νίκης Προαστείου με θέμα «διαμαρτυρία για τη μη αποστολή πρακτικών της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν το σωματείο μας», με το σωματείο να εκδίδει νέα ανακοίνωση.

Η απάντηση της ΕΠΣ Αχαΐας:

«Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου καθορίζονται από την Ε.Π.Ο. και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ένωσης. (Κανονισμός Διαιτησίας, Παρατηρητών, Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), Πειθαρχικός Κώδικας κ.λ.π.)

Κάθε σωματείο (όπως και το δικό σας) με τη δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ένωσης, υπογράφει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Κανονισμών και του Καταστατικού.

Τα όργανα της Ένωσης (Επιτροπή Διαιτησίας και Πειθαρχική Επιτροπή) έχουν ορισθεί σύμφωνα με το καταστατικό και λειτουργούν ανεξάρτητα. Έχουν την πλήρη αποδοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Α. όπως και όλων των σωματείων της.

Δεν υπάρχουν εντολές ή οδηγίες από την Ε.Ε., ούτε καμία επιλεκτική ευαισθησία που αναφέρετε. Εξ΄ άλλου αυτή η Διοίκηση το έχει αποδείξει σε όλη τη θητεία της και τα προηγούμενα χρόνια.

Το ερώτημα – παρέμβαση του σωματείου της Νίκης Προαστείου είναι εκ του πονηρού και θεωρούμε ότι έχει στόχο την πρόκληση εντυπώσεων και την υποβάθμιση της ΕΠΣΑ και των επιτροπών της.

Οι ανακοινώσεις και ο θόρυβος με υπερβολές, με αστήρικτες καταγγελίες, με προσωπικές προσβολές, με ύβρεις και με θεωρίες συνωμοσίας ΔΕΝ ακούγονται πλέον.

Η Ε.Ε της Ε.Π.Σ.Α. και το ποδόσφαιρο της Αχαΐας απαιτεί σοβαρότητα, μετριοπάθεια, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Από όλους».

Η ανακοίνωση της Νίκης Προαστείου:

Σε συνέχεια της καταγγελίας μας στην επιτροπή δεοντολογίας σας αποστέλλουμε, τα ευνόητα αιτήματα μας προς την Ε.Π.Σ.Αχαϊας και την εκφοβιστική απάντηση της. Παρακαλούμε βοηθήστε το σωματείο μας, ώστε να συνεχίσει να παράγει έργο στη τοπική κοινωνία. Δεχόμαστε πρωτόγνωρο εκφοβισμό. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ:

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Υπόψιν Προέδρου & Γενικού Γραμματέα ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για τη μη αποστολή πρακτικών της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν το σωματείο μας Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και επίσημες αιτήσεις μας, δεν μας έχουν αποσταλεί έως σήμερα τα πρακτικά συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν υποθέσεις σχετικές με το σωματείο μας, Α.Σ. Νίκη Προαστείου. Η μη χορήγηση των επίμαχων εγγράφων, τα οποία αποτελούν απαραίτητο υλικό για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων μας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας και μας στερεί τη δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας σε θέματα που μας αφορούν άμεσα. Υπενθυμίζουμε ότι: Έχουμε υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις επανειλημμένως, χωρίς ανταπόκριση.

Η χορήγηση των πρακτικών αποτελεί σαφή διοικητική υποχρέωση της Ένωσης.

Η παρατεταμένη καθυστέρηση προκαλεί αγωνιστική και θεσμική βλάβη στο σωματείο μας. Δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος και της ήδη υπερβολικής χρονικής καθυστέρησης, θέτουμε ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης την Δευτέρα, 15/12. Μέχρι την ημερομηνία αυτή αναμένουμε: Την άμεση αποστολή όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν το σωματείο μας. Έγγραφη ενημέρωση με αιτιολόγηση για τη μέχρι σήμερα μη χορήγηση των εγγράφων. Σημειώνουμε ότι η πλήρης και άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών αποτελεί όχι μόνο θεσμική υποχρέωση αλλά και βασική αρχή χρηστής διοίκησης. Η συνεχιζόμενη αδράνεια, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, ενδέχεται να μας υποχρεώσει να διερευνήσουμε περαιτέρω έννομες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, για τις οποίες έχουμε ήδη λάβει σχετικές συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση της Ένωσης στο παρόν αίτημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Με εκτίμηση,

Α.Σ. Νίκη Προαστείου

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μοσχόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



