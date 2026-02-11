Απάτη στο όνομα της Ολυμπίας Οδού, τα παραπλανητικά μηνύματα

Προσπάθεια εξαπάτησης χρηστών της Ολυμπίας Οδού, έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα με τους επίδοξους δράστες να επιχειρούν να παραπλανήσουν τα υποψήφια θύματα, με αποστολή μηνυμάτων για δήθεν οφειλές διέλευση διοδιών, με στόχο την υφαρπαγή χρηματικών ποσών.

H Ολύμπια Οδός με ανακοίνωση της, ενημερώνει το κοινό και ειδικότερα τους συνδρομητές ΟΛΥΜΠΙΑ PASS πως δεν αποστέλλει ποτέ γραπτό μήνυμα (SMS) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν οφειλές διοδίων, εκκρεμείς πληρωμές ή αιτήματα για καταβολή χρημάτων μέσω συνδέσμων (links).

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «τις τελευταίες μέρες έχουν παρατηρηθεί περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (smishing), τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας το όνομα της εταιρίας, ζητώντας προσωπικά στοιχεία ή πληρωμές».

Διευκρινίζεται ότι:

• Η Ολυμπία Οδός δεν ζητά ποτέ προσωπικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων ή συνδέσμων.

• Βάσει νομοθεσίας από 1/1/2026, η ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με την έκδοση του μηνιαίου τιμολογίου γίνεται μέσω email, όμως η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι αυστηρά προσωπική με μυστικούς κωδικούς, που δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ.

Παρακαλούμε αγνοήστε ή διαγράψτε οποιοδήποτε σχετικό SMS τυχόν λάβετε.

