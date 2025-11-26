ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ οι ανακοινώσεις για Συλλογικές συμβάσεις

Ανακοινώνεται και επίσημα αυτήν την ώρα, η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων,σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.

Είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων.

Δείτε ΕΔΩ τη συνέντευξη της υπουργού με τους κοινωνικούς φορείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



