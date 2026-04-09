Απέναντι στην Ιταλία η επομένη μάχη της Εθνικής Ανδρών

09 Απρ. 2026 12:23
Pelop News

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ολλανδίας, η Εθνική πήρε την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ (20-26 Ιουλίου 2026).

Έχοντας εξασφαλίσει, λοιπόν, τη συμμετοχή της εκεί, συνεχίζει στα προκριματικά της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία τη Μ. Πέμπτη (9/4) για τις θέσεις 1-4.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

9/4 17:30 Ιταλία – Ελλάδα

9/4 19:45 Ουγγαρία – Ισπανία

2η αγωνιστική

11/4 17:30 Ουγγαρία – Ελλάδα

11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία

