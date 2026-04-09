Απέναντι στην Ιταλία η επομένη μάχη της Εθνικής Ανδρών
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ολλανδίας, η Εθνική πήρε την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ (20-26 Ιουλίου 2026).[contaisu_summary]
Έχοντας εξασφαλίσει, λοιπόν, τη συμμετοχή της εκεί, συνεχίζει στα προκριματικά της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία τη Μ. Πέμπτη (9/4) για τις θέσεις 1-4.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
9/4 17:30 Ιταλία – Ελλάδα
9/4 19:45 Ουγγαρία – Ισπανία
2η αγωνιστική
11/4 17:30 Ουγγαρία – Ελλάδα
11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία
3η αγωνιστική
12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα
12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία
