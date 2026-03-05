Απεργία από τους διανομείς Αχαΐας: Αλγόριθμοι καθορίζουν τις αμοιβές μας

Σε 24ωρη απεργία προχώρησε χθες το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας η οποία συνοδεύτηκε με συγκέντρωση στην πλατεία Ολγας στις 8 το βράδυ. Τα σωματεία αυτοαπασχολούμενων διανομέων διεκδικούν βασικά εργασιακά δικαιώματα από τις μεγάλες πλατφόρμες, τουλάχιστον από το 2021. Στις τελευταίες του κινήσεις, το σωματείο της Αχαΐας πραγματοποιούσε στάση εργασίας κάθε μέρα, με παράλληλη συγκέντρωση στην πλ. Γεωργίου από τις 18 Φεβρουαρίου.

Στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» μίλησε για την κατάσταση, τα αιτήματα και τις μελλοντικές συνδικαλιστικές ενέργειες ο πρόεδρος του σωματείου, Αλέξανδρος Αγγελής. Μας πληροφόρησε πως δεν υπάρχει καμία απάντηση ακόμα από πλευράς της κυβέρνησης ή από το υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο τα σωματεία είχαν παραπεμφθεί παλαιότερα και είχε δηλώσει «ανοιχτό σε διάλογο», ενώ τα αιτήματα παραμένουν ίδια.

Φλέγον θέμα αποτελεί η έλλειψη ενός σαφούς συστήματος αμοιβών, αφού δεν υπάρχει σταθερότητα και η χρήση αλγορίθμων για τον υπολογισμό των προαναφερθέντων αμοιβών καθιστά τον τρόπο πληρωμής ιδιαίτερα αδιαφανή.

Επίσης, βασική ανάγκη του κλάδου κατά το σωματείο, είναι να βρεθεί μια λύση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο αυτοαπασχολούμενος διανομέας, καθώς δεν κατέχει τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους διαφορετικών επαγγελμάτων. Σχετικά με τις κινητοποιήσεις, κ. Αγγελής δήλωσε πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμα εάν θα συνεχιστεί με στάσεις εργασίας ή με σποραδικές 24ωρες απεργίες.

