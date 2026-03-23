Απεργία στα ταξί: Πανελλαδικό μπλακ άουτ και πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κλάδος αντιδρά δυναμικά στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ταξί ως δημόσιου μέσου μεταφοράς.

Η απεργία ξεκίνησε στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα το πρωί της Τρίτης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, με κεντρικό σύνθημα «κανένα ταξί στον δρόμο».

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει στις 11:00 π.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών (Μάρνης 17) και στη συνέχεια πορεία προς το κτίριο της Βουλής, όπου αναμένεται η κορύφωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν πως η στάση των βουλευτών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα καθορίσει το μέλλον του επαγγέλματος, καλώντας τους να αναγνωρίσουν τα αιτήματα των αυτοκινητιστών.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν Σωματεία από όλη την επικράτεια, μεταξύ των οποίων και το τοπικού, μέλη του οποίου έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα για να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση έξω από το Κοινοβούλιο.

