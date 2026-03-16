Απεργία στις 19 Μαρτίου στις ΔΟΥ και τις κτηματικές υπηρεσίες

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

16 Μαρ. 2026 12:42
Pelop News

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ).

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Η απεργία έχει κυρίως οικονομικά αιτήματα, με την ΠΟΕ-ΔΟΥ να υποστηρίζει ότι οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν χαμηλές και δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής. Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται λόγος για ανάγκη ουσιαστικών αυξήσεων στις αποδοχές, καθώς και για συνολική βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον κλάδο.

Στήριξη από την ΑΔΕΔΥ

Την κινητοποίηση έχει στηρίξει και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργία και στη συγκέντρωση. Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι τα αιτήματα των υπαλλήλων στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες εντάσσονται στο γενικότερο ζήτημα των χαμηλών αμοιβών στο Δημόσιο.

Τι να περιμένει το κοινό

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ΔΟΥ και τις κτηματικές υπηρεσίες, καθώς η απεργία έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ