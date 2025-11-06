Απεργιακό διήμερο από σήμερα στα νοσοκομεία της Πάτρας

Σε διήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, σήμερα Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, προχωρούν οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας, με αιχμή τα οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία και τις ελλείψεις προσωπικού.

Οι Νοσοκομειακοί γιατροί Αχαϊας συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, πραγματοποιώντας σειρά δράσεων και συγκεντρώσεων.

Το πρωί της Πέμπτης, οι γιατροί θα συγκεντρωθούν στις πύλες των νοσοκομείων της Πάτρας – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, «Αγ. Ανδρέας» και Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου.

Οι διεκδικήσεις των υγειονομικών περιλαμβάνουν:

-Μαζικές, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

-Μονιμοποιήσεις συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

-Αύξηση του βασικού μισθού κατά 20% και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

-Άμεση λειτουργία όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών

-Αύξηση και αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με πανελλαδικό συλλαλητήριο στο υπουργείο Υγείας, όπου θα συμμετάσχουν και αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Η ΕΙΝΑ Αχαΐας καλεί τα μέλη της να δώσουν μαζικά το «παρών», τονίζοντας πως «ο αγώνας για μια πραγματικά δημόσια και δωρεάν Υγεία είναι υπόθεση όλων».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



