Απεργιακό διήμερο από σήμερα στα νοσοκομεία της Πάτρας

Διήμερες κινητοποιήσεις γιατρών και υγειονομικών στα νοσοκομεία της Αχαΐας.

06 Νοέ. 2025 10:17
Σε διήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, σήμερα Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, προχωρούν οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας, με αιχμή τα οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία και τις ελλείψεις προσωπικού.

Οι Νοσοκομειακοί γιατροί Αχαϊας συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, πραγματοποιώντας σειρά δράσεων και συγκεντρώσεων.

Το πρωί της Πέμπτης, οι γιατροί θα συγκεντρωθούν στις πύλες των νοσοκομείων της Πάτρας – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, «Αγ. Ανδρέας» και Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου.

Οι διεκδικήσεις των υγειονομικών περιλαμβάνουν:

-Μαζικές, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

-Μονιμοποιήσεις συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

-Αύξηση του βασικού μισθού κατά 20% και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

-Άμεση λειτουργία όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών

-Αύξηση και αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με πανελλαδικό συλλαλητήριο στο υπουργείο Υγείας, όπου θα συμμετάσχουν και αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Η ΕΙΝΑ Αχαΐας καλεί τα μέλη της να δώσουν μαζικά το «παρών», τονίζοντας πως «ο αγώνας για μια πραγματικά δημόσια και δωρεάν Υγεία είναι υπόθεση όλων».

 
