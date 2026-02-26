Απίστευτη καταγγελία για το βρέφος με μηνιγγίτιδα: Η μητέρα του παιδιού ξεσπά
Επενέβη εισαγγελέας και βουλευτής για εξέταση και αεροδιακομιδή
Ενορκη Διοικητική Εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό στο Νοσοκομείο Ζακύνθου με το πέντε μηνών βρέφος που διαγνώστηκε με επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μηνιγγίτιδα. Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε ΕΔΕ για την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου, «η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της», ζητώντας η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Οπως δήλωσε, «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ», ενώ ευχήθηκε περαστικά στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς. Από την πλευρά του ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αν και κλήθηκε από την «Π» δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση καθώς είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ.
Διαβάστε επίσης: Ραγδαίες εξελίξεις, σε αναστολή η παιδίατρος για την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ στο ΠΓΝΠ
Το περιστατικό ξεκίνησε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, όταν το βρέφος εμφάνισε πυρετό και στη συνέχεια εξανθήματα. Οι γονείς το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Σύμφωνα με τη μητέρα, δεν υπήρχε παιδίατρος στο νοσοκομείο και έγινε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της. Η ίδια υποστηρίζει ότι δόθηκαν οδηγίες τηλεφωνικά και ότι τους ειπώθηκε να μην ανησυχούν. Αργότερα, όπως αναφέρει, η παιδίατρος δήλωσε αναρρωτική άδεια.
Στο νοσοκομείο, μια αγροτική γιατρός, μία καρδιολόγος και μία νοσηλεύτρια βρίσκονταν συνεχώς δίπλα στο παιδί. «Του έκαναν αμέσως εξετάσεις. Περιμέναμε μιάμιση ώρα, δεν υπήρχε παιδίατρος» περιγράφει η μητέρα. Οπως λέει, η ίδια, η παιδίατρος της είπε ότι ήταν σε «on call» εφημερία και πως δεν πρέπει να ανησυχεί. Ωστόσο, τα εξανθήματα αυξάνονταν. «Το παιδί γέμισε παντού σπυριά στο κεφάλι, στο στόμα, στη μύτη, στα αυτιά», αναφέρει. Οι γονείς προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία και στον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε παιδίατρος. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε ραγδαία και οι γονείς ζήτησαν ακόμα και την παρέμβαση του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Μετά την κινητοποίηση, δύο ιδιώτες παιδίατροι συνέδραμαν ώστε να οργανωθεί η αεροδιακομιδή στην Πάτρα.
Το παιδί νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Σε γραπτή δήλωσή του, ο διευθυντής της μονάδας Ανδρέας Ηλιάδης ανέφερε ότι ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. «Εχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή» σημειώνει, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και θα παραμείνει στη μονάδα. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου βγήκε καθαρή, στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία των γιατρών.
Καθαρή η μαγνητική τομογραφία: Ευχάριστα νέα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο
Στις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, απάντησε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η ίδια δηλώνει ότι είχε ενημερωθεί και, παρότι τελούσε υπό αναρρωτική άδεια, προσπάθησε τηλεφωνικά να βοηθήσει. «Μετά από κάποιο σημείο δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου» ανάφερε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ απορρίπτει ότι δήλωσε τελευταία στιγμή αναρρωτική άδεια κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.
Η μητέρα του πέντε μηνών βρέφους λέει πως το παιδί της ζει από θαύμα, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας. Υπογράμμισε πως «κινήσαμε γη και ουρανό και η κατάληξη ήταν να γίνει αεροδιακομιδή και να φέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο της Πάτρας σε κρίσιμη κατάσταση».
Η υπόθεση έχει προκαλέσει εκ νέου, έντονη συζήτηση για τη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων και για τη λειτουργία των εφημεριών. Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που ξεκίνησε η διοίκηση του νοσοκομείου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News