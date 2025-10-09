Απίστευτη περιπέτεια υγείας για ποδοσφαιριστή ομάδας Γ’ Εθνικής

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Φράνκο Σέα. Ο Αργεντίνος επιθετικός της Ζακύνθου τραυματίστηκε στη μύτη στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής με τη Θύελλα Πατρών στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα των «κυανόλευκων», Ανδρέα Κολοβούρη.

Πράγματι, πήγε στο νοσοκομείο, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς δεν φάνηκε να είναι κάτι πολύ σοβαρό, επέστρεψε στη Ζάκυνθο, όμως άρχισε να ματώνει ξανά από τη μύτη.

Ηρθε ξανά στην Πάτρα, καταλήγοντας στο ΠΓΝΠ με τους γιατρούς να αποφασίζουν να τον χειρουργήσουν. Επειδή, όμως το πρόβλημα παρέμενε, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, βρήκαν τη βαθύτερη αιτία και προχώρησαν σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να παραμένει νοσηλευόμενος, έχοντας δίπλα του τον παλιό παίκτη της Παναχαϊκής και μάνατζέρ του, Φερνάντο Μπραντάν, αλλά και την οικογένειά του.

Κάτι που δεν φαινόταν εξαρχής σοβαρό, παρ’ ολίγο να εξελιχθεί πολύ άσχημα για την υγεία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες, αλλά σίγουρα θα αργήσει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

