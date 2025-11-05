Απίστευτο περιστατικό στην Αττική: Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» από παρκαρισμένο ΙΧ – Κατέβασαν τους επιβάτες για να συνεχίσουν με τα πόδια ΒΙΝΤΕΟ

Παρά τις κάμερες σε κομβικά σημεία της Αττικής και τον αυστηροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ορισμένοι οδηγοί εξακολουθούν να αδιαφορούν πλήρως για τους κανόνες. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 830 (Αγία Βαρβάρα – Στ. Κορυδαλλός), όταν ένας οδηγός ΙΧ πάρκαρε στη γωνία δρόμου, αποκλείοντας εντελώς τη στροφή του λεωφορείου.

Ο οδηγός του οχήματος της ΟΣΥ έμεινε εγκλωβισμένος, με κολονάκια να εμποδίζουν κάθε ελιγμό. Παρά τις επανειλημμένες κορναρίσματα και προσπάθειες να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη, κανείς δεν εμφανίστηκε. Μετά από αρκετή ώρα αναμονής, ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε τις πόρτες και αποβίβασε τους επιβάτες, οι οποίοι συνέχισαν με τα πόδια τη διαδρομή τους.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, φαίνεται το λεωφορείο να έχει «κοκκαλώσει» στη στροφή, χωρίς να μπορεί να κινηθεί προς καμία κατεύθυνση. Ο χρήστης που το δημοσίευσε σημειώνει πως η οδηγός του ΙΧ διασκέδαζε σε ταβέρνα της περιοχής, έχοντας αφήσει το αυτοκίνητό της να αποκλείει εντελώς τον δρόμο.

Το περιστατικό, που προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύει την ατιμωρησία και την έλλειψη οδηγικής παιδείας που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους δρόμους της πρωτεύουσας — ακόμη κι όταν υπάρχουν κάμερες, κανόνες και πρόστιμα.

