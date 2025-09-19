Απίστευτο θράσος κλέφτη σε κεντρικό καφέ της Πάτρας

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε καφέ στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών εκμεταλλεύτηκε την απουσία προσωπικού από το μπαρ και άρπαξε κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κατάστημα εστίασης στο πάνω μέρος των σκαλών της οδού Γεροκωστοπούλου. Σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Βασίλης Μιχόπουλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης περνούσε μπροστά από το μαγαζί, παρατήρησε ότι δεν υπήρχε κανείς στο πόστο και εισήλθε με απόλυτη ψυχραιμία.

Αφού πλησίασε την ταμειακή μηχανή και βεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος να τον παρακολουθεί, εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο άρπαξε και αμέσως αποχώρησε από το κατάστημα.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και πλήθος σχολίων από πολίτες που κάνουν λόγο για το θράσος του δράστη, ενώ ο ιδιοκτήτης κάλεσε όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

