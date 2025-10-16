Από αυτή την αιτία πέθανε η Νταϊάν Κίτον

Ένας φίλος της ηθοποιού ανέφερε στο μέσο ότι η υγεία της Νταϊάν Κίτον επιδεινώθηκε «πολύ ξαφνικά» και απροσδόκητα τους τελευταίους μήνες,

Αποκαλύφθηκε και επίσημα η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton). Η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «People».

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη μας Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου 2025», δήλωσε η οικογένεια.

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν σταθερή στην υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων, οπότε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένα υπέροχος τρόπος για να την τιμήσετε», πρόσθεσε η οικογένειά της.

Ένας φίλος της ηθοποιού ανέφερε στο μέσο ότι η υγεία της Νταϊάν Κίτον επιδεινώθηκε «πολύ ξαφνικά» και απροσδόκητα τους τελευταίους μήνες, χαρακτηρίζοντάς το «σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν». Αν και η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει μυστική τη «μάχη» της με την υγεία, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή της. Τον Μάρτιο, η Κίτον προσπάθησε να πουλήσει το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες για 29 εκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Περπατούσε καθημερινά με τον σκύλο της στη γειτονιά της, στο Μπρέντγουντ, σύμφωνα με άλλη πηγή που μίλησε στο μέσο, αλλά δεν είχε εμφανιστεί τους τελευταίους δύο μήνες. Η τελευταία ανάρτηση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού στο Instagram ήταν τον Απρίλιο, όπου φαινόταν υγιής και ευτυχισμένη, ενώ αγκάλιαζε τον σκύλο της, Ρέτζι.
