Από αυτόν τον αθλητή έχασε ο Καραλής το βραβείο Fair Play

Τρεις είναι οι αθλητές που είχε επιλέξει η World Athletics, για το βραβείο Fair Play για το 2025. Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, ο Βρετανός δρομέας Τζος Κερ και ο επίσης δρομέας Τιμ Φαν Ντε Βέλντε, ο οποίος και κέρδισε.

Ο Βέλγος αθλητής του στιπλ επιλέχθηκε ως νικητής του Διεθνούς Βραβείου Fair Play, μετά την ανιδιοτελή πράξη του να βοηθήσει έναν άλλο αθλητή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο 2025, κατά τη διάρκεια των προκριματικών των 3000μ στιπλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Ο Κολομβιανός Κάρλος Σαν Μαρτίν τραυματίστηκε μετά από πτώση νωρίτερα στον αγώνα και, καθώς πλησίαζαν στη γραμμή τερματισμού, ο Βαν ντε Βέλντε αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να βοηθήσει τον Σαν Μαρτίν να περάσει τη γραμμή.

«Όσο περισσότερο κοιτάζω πίσω στη στιγμή, τόσο περισσότερο μπορώ πραγματικά να τη χαρώ», είπε ο Βαν ντε Βέλντε. «Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα για να πάρω την απόφαση να γυρίσω πίσω και να τον στηρίξω».

Ο Μανόλο ήταν μεταξύ των υποψηφιοτήτων για την εξαιρετική στάση του κατά τη διάρκεια του τελικού του επι κοντώ στο Τόκιο, όταν έδωσε σε όλους συγχαρητήρια και γιόρτασαν όλοι μαζί τα μετάλλια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



