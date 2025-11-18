Από μια γροθιά σε θάνατο: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής για το μοιραίο τροχαίο στον Νέο Κόσμο – Χειροπέδες σε άλλους 3

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού μετά το τροχαίο της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στον Νέο Κόσμο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του οδηγού της μηχανής που φέρεται να τον χτύπησε λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος κινούνταν με το όχημά του στην οδό Σουλιέ όταν, ύστερα από λεκτική διαμάχη με νεαρούς σε μηχανές, δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να τον χτύπησε με δύναμη ενώ εκείνος βρισκόταν ακόμη στο τιμόνι. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, βοηθώντας στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Οι συλλήψεις και τα νέα στοιχεία

Εκτός από τον βασικό ύποπτο, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα: δύο νεαροί που κατονόμασαν τον δράστη και ο πατέρας του ενός, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει τη μηχανή του γιου του για να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν. Όλοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα σε 10 ώρες, ενώ οι προσαγωγές τους έγιναν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

«Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το τραγικό περιστατικό, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Στον Νέο Κόσμο είναι απίστευτο, φαίνεται πως υπήρξε κάποια λογομαχία ενδεχομένως. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά με άλλη έκδοση, από αυτό που ζήσαμε στην Κρήτη. Οικογενειακές διαφορές υπάρχουν χιλιάδες· πρέπει να βγάζουμε τα όπλα; Άρα κάτι κακό συμβαίνει και πρέπει να το δούμε συνολικότερα».

Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστώσει αν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή ανθρωποκτονία μετά από επίθεση.

