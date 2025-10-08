Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των συλλήψεων ανηλίκων για υποθέσεις ναρκωτικών στην Αχαΐα το 2025. Από τις αρχές του έτους έως χτες, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά περιπτώσεις, κυρίως στην Πάτρα, το Αίγιο και την Κάτω Αχαΐα. Ο αριθμός είναι αισθητά μεγαλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν ανάλογες υποθέσεις ήταν σπάνιες.

Τα φετινά περιστατικά δείχνουν ότι η κάνναβη κυριαρχεί στις επιλογές των νεαρών χρηστών. Τον Ιανουάριο, στο Αίγιο, συνελήφθη 17χρονος με μικροποσότητα. Τον Ιούνιο στην Κάτω Αχαΐα, άλλος 17χρονος βρέθηκε με περίπου 11 γραμμάρια. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν τρεις συλλήψεις στην Πάτρα: 16χρονος με λίγα γραμμάρια και σιδερογροθιά, 17χρονος με 7,9 γραμμάρια και λίγες μέρες αργότερα δύο ακόμη έφηβοι με μικροποσότητες. Το πιο σοβαρό περιστατικό ήρθε στις αρχές Οκτωβρίου στο Αίγιο, όταν 17χρονος συνελήφθη για διακίνηση 100 γραμμαρίων και μαζί του κατηγορήθηκε και η μητέρα του.

Η συγκέντρωση τόσων περιστατικών σε λιγότερο από δέκα μήνες δείχνει ότι η κάνναβη παραμένει εύκολα προσβάσιμη στους εφήβους, ενώ οι Αρχές έχουν αυξήσει τον έλεγχο. Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας πραγματοποιεί πλέον συχνούς ελέγχους σε πλατείες, πάρκα και δρόμους γύρω από σχολεία, επιχειρώντας να περιορίσει τη διακίνηση αλλά και να προλάβει την εξάπλωση της χρήσης.

Η ενίσχυση της αστυνόμευσης σχετίζεται με παλαιότερα γεγονότα που είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία. Πριν λίγα χρόνια σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας εντοπίστηκαν κρυψώνες με ναρκωτικά, μια υπόθεση που ανέδειξε τον κίνδυνο οργανωμένων δικτύων και οδήγησε σε προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης μαθητών και γονέων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η φετινή εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι πέρα από την περιέργεια και την πίεση της παρέας, η αναζήτηση εύκολου κέρδους μπορεί να ωθήσει ανήλικους σε μικροδιακίνηση. Τονίζουν ότι η παρέμβαση πρέπει να ξεκινά από το σπίτι, με ανοιχτή συζήτηση και έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων εμπλοκής με ουσίες. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα σχολεία, που μπορούν να προσφέρουν ενημέρωση και στήριξη, συνεργαζόμενα με δομές υγείας και πρόληψης.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Αστυνομία από την πλευρά της δεσμεύεται να συνεχίσει την επιτήρηση και τους ελέγχους, ωστόσο υπογραμμίζεται πως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται συνολική στρατηγική με ενημέρωση, υποστήριξη των οικογενειών, ψυχολογική βοήθεια και στενή συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων.

Το φετινό κύμα συλλήψεων λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου για την τοπική κοινωνία. Αν δεν ενισχυθούν οι δράσεις πρόληψης και στήριξης, υπάρχει ο φόβος ότι η εμπλοκή ανηλίκων με ουσίες θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια, δυσκολεύοντας την αντιμετώπιση ενός ήδη ανησυχητικού φαινομένου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



