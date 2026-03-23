Από σήμερα οι καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ανά ημέρα

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα καταβληθούν συνολικά 2.474.479.875,73 ευρώ σε 4.302.450 δικαιούχους μέσω των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από σήμερα οι καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ανά ημέρα
23 Μαρ. 2026 12:59
Pelop News

Στην καταβολή συνολικού ποσού 2.474.479.875,73 ευρώ σε 4.302.450 δικαιούχους προχωρούν από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών της εβδομάδας. Τον «χάρτη» των καταβολών ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 26 και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Παράλληλα, από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται πληρωμές συνολικού ύψους 40.060.000 ευρώ. Ειδικότερα, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι μεγαλύτερες καταβολές της εβδομάδας αφορούν τις συντάξεις του Απριλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές καλύπτουν παροχές κοινωνικής προστασίας, εφάπαξ και ενισχύσεις απασχόλησης. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εντάσσεται στον τακτικό προγραμματισμό των δύο φορέων για τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ