Από σήμερα τελειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ και νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών

Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, καθώς δημιουργείται στην Αρχή μία νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών

Από σήμερα τελειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ και νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών
31 Δεκ. 2025 13:44
Pelop News

Μετά από 27 χρόνια ζωής, σήμερα μπαίνουν και τυπικά οι τίτλοι τέλους στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ο γνωστός σε όλους ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από αύριο, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026.

Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, καθώς δημιουργείται στην Αρχή μία νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών

• Κεντρική Υπηρεσία

– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

– Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

– Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

– Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

– Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

– Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

• Περιφερειακές Υπηρεσίες

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:

• Διαφάνεια και Αξιοπιστία πόρων και διαδικασιών για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Αποτελεσματικότητα με ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων και πληρωμών που αφορούν την αγροτική πολιτική.

• Ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων μέσω τυποποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.

• Ενιαία Εποπτεία και συστηματικό προγραμματισμό και απολογισμό του έργου των περιφερειακών δομών, με τη σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών που θα αποτελεί κεντρικό σημείο καθοδήγησης των Περιφερειακών Μονάδων.

• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

• Αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:19 Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)
18:10 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα
18:00 Οι αμυδρές ελπίδες του 2026
17:51 Στατίνες και χοληστερόλη: Οδηγός για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
17:41 Είπαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά
17:30 Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
17:21 Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Σέρρες – Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά»
16:58 Πάτρα: «Μπλόκο» στα πολεμικά καταφύγια – Τι συνέβη
16:49 Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας για το Ατρόμητος – Αχαϊκή
16:30 Απολογισμός Τσιάρα για το 2025: Κλείνει μια δύσκολη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα με πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ
16:18 Απειλητικός ο Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: Δεν θα ανεχθούμε αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας
16:07 Έκθεση ΟΟΣΑ «Health at a Glance 2025»: Πού αντέχει και πού υστερεί το ελληνικό σύστημα υγείας
15:53 ΕΦΚΑ: Δύο ταχυτήτων οι αποδοχές – Ποιος είναι ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις και ποιος στις μικρότερες
15:41 Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος
15:27 Αγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Πάτρα – Νεανική βία χωρίς φρένο
15:14 Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023
15:03 Καποδίστριας: Ο μπάρμπα Γιάννης που δεν χώρεσε στην Ελλάδα των μικρών 
14:50 Καιρός – Πρωτοχρονιά 2026: Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου
14:40 Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ