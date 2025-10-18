Από τα σύνορα στη Μανωλάδα: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε οκτώ μετανάστες για αγροτικές εργασίες

Σε επιχείρηση του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς και οκτώ υπηκόους Μιανμάρ, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο έλεγχος έγινε σε φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο ημεδαπός, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι οκτώ αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε αναλάβει να τους μεταφέρει μέχρι τη Μανωλάδα Ηλείας, όπου θα εργάζονταν σε αγροτικές καλλιέργειες.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του Έλληνα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή:epiruspost.gr

