Από τα σύνορα στη Μανωλάδα: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε οκτώ μετανάστες για αγροτικές εργασίες

Κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα συνελήφθη ένας Έλληνας οδηγός που μετέφερε οκτώ μετανάστες από τη Μιανμάρ, με προορισμό τη Μανωλάδα Ηλείας για αγροτικές εργασίες.

Από τα σύνορα στη Μανωλάδα: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε οκτώ μετανάστες για αγροτικές εργασίες
18 Οκτ. 2025 14:12
Pelop News

Σε επιχείρηση του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς και οκτώ υπηκόους Μιανμάρ, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο έλεγχος έγινε σε φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο ημεδαπός, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι οκτώ αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε αναλάβει να τους μεταφέρει μέχρι τη Μανωλάδα Ηλείας, όπου θα εργάζονταν σε αγροτικές καλλιέργειες.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του Έλληνα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή:epiruspost.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 54χρονος που είχε ρημάξει τα μαγαζιά στο Κολωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
14:51 Τραγωδία στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα
14:48 Συναγερμός για πιπίλες: Επικίνδυνη ουσία συνδέεται με καρκίνο και διαταραχές στα παιδιά
14:36 Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Κίσσαμο: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι
14:36 Χαμένη ευκαιρία για τον ΝΟΠ-Έμεινε ισόπαλος με τα Χανιά
14:24 Ποιοι πληρώνονται από τη Δευτέρα: 75 εκατ. ευρώ σε επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης
14:20 Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία
14:19 Διαμαρτυρία Ηρακλή Πατρών: «Να παίξουμε ή να απολογηθούμε;»
14:12 Από τα σύνορα στη Μανωλάδα: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε οκτώ μετανάστες για αγροτικές εργασίες
14:00 Δημοσκόπηση GPO: Κουρασμένοι, δύσπιστοι και πιεσμένοι οικονομικά οι πολίτες – Τι λένε για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Σαμαρά
13:48 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Ηλεία: Από ναρκωτικά μέχρι μαχαίρια και μέθη στο τιμόνι
13:42 Αιγιάλεια: Θλίψη για τον θάνατο του 47χρονου Μιχαήλ Αναστασόπουλου
13:36 Άδωνις Γεωργιάδης: «Έβαλα μαλλιά, έκανα και λίγο μπότοξ, είμαι πολύ ευχαριστημένος!» BINTEO
13:27 Μητσοτάκης από Πεντέλη: «Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών»
13:24 Νέα νομική κόντρα για Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα στη Γλυφάδα «ανάβει φωτιές» στο πρώην ζευγάρι
13:20 Βόλος: Τραγωδία μπροστά στα μάτια του συζύγου – 62χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
13:12 Mango: Κληρονομιά, μυστήριο και υποψίες – Οι εντάσεις για την περιουσία του Ισάκ Άντικ και η σκιά της πτώσης που ερευνάται ως ανθρωποκτονία
13:11 Συναγερμός στα Εξάρχεια: Ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει
13:00 Η στιγμή που πάγωσε το Παρίσι: Η 27χρονη ανοίγει τη “βαλίτσα του τρόμου” λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Λόλα ΒΙΝΤΕΟ
12:56 Πάτρα: Συνελήφθη ο «ποντικός» του Ρίου – Επτά κλοπές, μαχαίρι, τραυματισμός αστυνομικού – Η επεισοδιακή σύλληψη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ