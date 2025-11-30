Από τη Μακρυνεία Αγρινίου ο 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα

Βαρύτατο πένθος και στις Παπαδάτες Μακρυνείας του δήμου Αγρινίου για τον τραγικό θάνατο του 24χρονου που στο κέντρο της Λούτσας παρασύρθηκε από ΙΧ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο άτυχος νεαρός Σωτήρης Μπαλτάς μαζί με την μητέρα του, την αδερφή του και τη σύντροφό του, έβγαιναν από το σταθμευμένο αυτοκίνητο τους και έπαιρναν τα πράγματα τους από το πορτ μπαγκαζ.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της Τροχαίας αλλά και με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός κινείτο με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 86, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του προς τα δεξιά.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr ο 24χρονος Σωτήρης μόλις πρόσφατα είχε πάρει το πτυχίο του στα Οικονομικά!

Η ταφή του θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες Μακρυνείας που είναι συγκλονισμένο για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.

Συγκλονίζουν τα λόγια του θείου και νονού του 24χρονου που σκοτώθηκε ακαριαία σε τροχαίο στην Αρτέμιδα: «Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους.

Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην κάμερα του MEGA ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Στο βίντεο που είδε νωρίτερα το φως τη δημοσιότητας καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ και το οδηγούσε ένας 29χρονος.

