Από την Αιγιάλεια ξεκίνησε ο κύκλος επαφών του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον πρωτογενή τομέα στην Αχαΐα

Από την Αιγιάλεια ξεκίνησε ο κύκλος επαφών του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κατσανιώτη, για τον πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και της ευρύτερης πρωτοβουλίας διαλόγου και καταγραφής των αναγκών της παραγωγής που αναπτύσσεται σε όλη την Αχαΐα.

Η επίσκεψη είχε στόχο την άμεση επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς, ώστε να αναδειχθούν με σαφήνεια τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, αλλά και οι δυνατότητες ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αιγιάλεια, ο Ανδρέας Κατσανιώτης συναντήθηκε με παραγωγούς, εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, καθώς και με την Παναιγιάλεια Ένωση Συνεταιρισμών, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τις συνθήκες που διαμορφώνουν σήμερα την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Ανδριόπουλο και τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών – Δημοτικής Περιουσίας- Κληροδοτημάτων, Νίκο Καραΐσκο και Κωνσταντίνο Βούλγαρη, αντίστοιχα, με επίκεντρο ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, υποδομών και στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Κατσανιώτη, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, στο Αίγιο, συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Στη συνάντηση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Αιγιάλειας, Ελισάβετ Πίκουλα – Μπομποτσιάρη, καθώς επίσης και οι επιμετηλητηριακοί σύμβουλοι Παναγιώτης Βασιλείου και Γεώργιος Σακελλαρόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε το έργο και η αποστολή της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να καταγραφούν με ακρίβεια τα προβλήματα, οι προτεραιότητες και οι προτάσεις των ίδιων των ανθρώπων της παραγωγής.

Όπως επισημάνθηκε, στόχος της Επιτροπής είναι να διαμορφώσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου με την κοινωνία της παραγωγής, ώστε μέσα από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών να προκύψουν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής.

Σε δήλωσή του, ο Ανδρέας Κατσανιώτης ανέφερε:

«Η Αχαΐα πρέπει να έχει ισχυρή φωνή στη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η συμμετοχή μου στη Διακομματική Επιτροπή είναι μια ευθύνη που αποκτά ουσία μόνο όταν συνδέεται με την πραγματική ζωή των ανθρώπων της παραγωγής.

Γι’ αυτό και ξεκινάμε από το πεδίο: από τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες, τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες του τόπου μας.

Στόχος είναι οι θέσεις και οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν να έχουν πρακτική αξία και πραγματικό αποτύπωμα».

Η επίσκεψη στην Αιγιάλεια αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου κύκλου επαφών που θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, με στόχο τη συστηματική καταγραφή των ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον δημόσιο διάλογο, με επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση στην Ακράτα, το Σάββατο 28/3/2026.

