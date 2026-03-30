Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Στην Ακράτα βρέθηκε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών του στην Αχαΐα με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα. Στις συναντήσεις που είχε με παραγωγούς και εκπροσώπους τοπικών φορέων κυριάρχησαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ανάγκη χρηματοδότησης και οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές.

 

30 Μαρ. 2026 12:51
Pelop News

Στην Ακράτα συνέχισε τις επαφές του ο Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο περιοδειών και συναντήσεων που πραγματοποιεί σε περιοχές της Αχαΐας με αντικείμενο τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και τις ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή είχε σειρά επαφών με παραγωγούς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Στις συζητήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων από την Ακράτα και την Αιγείρα, αγροτοσυνεταιριστές, κτηνοτρόφοι και επιμελητηριακοί σύμβουλοι, με τον ίδιο να καταγράφει από κοντά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική παραγωγή, όπως το αυξημένο κόστος, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών που στηρίζουν την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να στηριχθεί με γενικές διαπιστώσεις, αλλά χρειάζεται πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της παραγωγής και στις ανάγκες όσων εργάζονται καθημερινά σε αυτόν. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει πως η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί βασικό όρο για να διαμορφωθούν παρεμβάσεις με ουσία και αποτέλεσμα.

Η επίσκεψη στην Ακράτα αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου κύκλου επαφών που ξεκίνησε από την Πέμπτη στην Αιγιάλεια, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρήσεις, παραγωγούς, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς, με στόχο να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα ανοιχτά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η παρουσία στο πεδίο και η απευθείας συζήτηση με παραγωγούς, επιχειρήσεις και εκπροσώπους φορέων είναι αναγκαία, ώστε οι προτάσεις που θα διαμορφώνονται να μην μένουν σε επίπεδο θεωρίας, αλλά να συνδέονται με την καθημερινότητα της παραγωγής και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας.

Οι επαφές αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, με βασικό στόχο τη συστηματική αποτύπωση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη διεύρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη δημόσια συζήτηση για την επόμενη μέρα της αγροτικής παραγωγής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ