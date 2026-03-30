Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Στην Ακράτα συνέχισε τις επαφές του ο Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο περιοδειών και συναντήσεων που πραγματοποιεί σε περιοχές της Αχαΐας με αντικείμενο τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και τις ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή είχε σειρά επαφών με παραγωγούς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Στις συζητήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων από την Ακράτα και την Αιγείρα, αγροτοσυνεταιριστές, κτηνοτρόφοι και επιμελητηριακοί σύμβουλοι, με τον ίδιο να καταγράφει από κοντά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική παραγωγή, όπως το αυξημένο κόστος, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών που στηρίζουν την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να στηριχθεί με γενικές διαπιστώσεις, αλλά χρειάζεται πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της παραγωγής και στις ανάγκες όσων εργάζονται καθημερινά σε αυτόν. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει πως η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί βασικό όρο για να διαμορφωθούν παρεμβάσεις με ουσία και αποτέλεσμα.

Η επίσκεψη στην Ακράτα αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου κύκλου επαφών που ξεκίνησε από την Πέμπτη στην Αιγιάλεια, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρήσεις, παραγωγούς, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς, με στόχο να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα ανοιχτά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η παρουσία στο πεδίο και η απευθείας συζήτηση με παραγωγούς, επιχειρήσεις και εκπροσώπους φορέων είναι αναγκαία, ώστε οι προτάσεις που θα διαμορφώνονται να μην μένουν σε επίπεδο θεωρίας, αλλά να συνδέονται με την καθημερινότητα της παραγωγής και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας.

Οι επαφές αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, με βασικό στόχο τη συστηματική αποτύπωση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη διεύρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη δημόσια συζήτηση για την επόμενη μέρα της αγροτικής παραγωγής.

